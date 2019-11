"A lo mejor somos nosotros los que cortamos ahora Cataluña". Enfado de los transportistas en La Junquera

Escucha la entrevista:

Los transportistas de Castilla-La Mancha también están sufriendo el infierno de los cortes y disturbios provocados por los independentistas en los pasos transfronterizos en Cataluña.

"Mientras los gendarmes nos desviaban por una autovía los mossos estaban esperándonos para multarnos con 500 euros por haber entrado en esa carretera"

Encontramos a Carlos Marín, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte en CLM, precisamente por la comunidad catalana y nos cuenta que la situación es un caos: " Nuestros chóferes llevan un tacógrafo, que les mide los tiempos de conducción y que tienen que cumplir por ley, pues imaginate estar 7 u 8 horas tirado en la carretera y cuando ya se han cumplido los tiempos de conducción y tienes que empezar el descanso , estás en mitad de la carretera y tienes que avanzar a un área de descanso. Esto son sanciones, son multas. Ayer sufrimos que mientras los gendarmes franceses abrían a los camiones españoles por una autovía, los mossos d'esquadra les estaban esperando allí para multarles con 500 euros por haber entrado por esa autovía....”.

"Esto es secuestrar los derechos de las personas"

Los transportistas se quedan de los numerosos problemas que están gravando su cuenta de resultados y no sólo económicos, también personales “Se está acercando el fin de semana y muchos de los transportistas querían salir y hacer su viaje al extranjero y volver a España el fin de semana para estar con sus familias”.

"Si estamos en una Europa del siglo XXI se debe garantizar la circulación libre de personas y mercancías y esto es secuestrar los derechos de las personas y de la gente que estamos trabajando”.

"Nadie hace nada, a lo mejor paramos nosotros ahora Cataluña"

Marín tuvo ayer la oportunidad de hablar con muchos de los compañeros que durante horas esperaban que alguien hiciera algo y pudieran continuar su ruta: "Ayer hablando con muchos de los compañeros que estaban aquí tirados decían bueno ahora cuando nos enfademos les paramos nosotros, cortamos Cataluña y ya está. Es la rabia e impotencia que tenían todos y además nadie nos está ayudando, el gobierno no está tomando medidas, estamos viendo la pasividad a la hora del corte, si no es por los gendarmes ayer no se abría abierto la frontera. Ya llueve sobre mojado".

Todo se agrava cuando la mercancía son productos agroalimentarios o productos perecederos: "Son muchos los camiones de nuestra región que utilizan este paso para llevar nuestros productos agroalimentarios. En estos casos el desastre es aún mayor".

"Mañana tenemos Comité ejecutivo nacional de transporte y trataremos el tema porque la gente está ya muy cansada y lo mismo vamos a tener nosotros que ser contundentes".