Mascarillas, guantes, geles y ahora paracetamol, las farmacias nos piden sentido común

Primero fueron las mascarillas, después los geles desinfectantes y ahora podría ser el paracetamol y los medicamentos indicados para los síntomas del COVID-19. El Colegio Oficial de Farmacéuticos ha pedido a los ciudadanos que no hagan acopio de estos medicamentos, como el paracetamol, para evitar que se produzcan desabastecimientos.

Según la Agencia de Medicamentos (ANSM), en Francia la venta de este producto en las farmacias se va a restringir a una caja por persona sin síntomas o dos cajas en caso de fiebre o dolor. En nuestro país, de momento no se va a restringir, y será el propio criterio del farmaceútico el que valore el límite en su venta. Hemos hablado con Mª Carmen Mohíno, farmacéutica de Ciudad Real y miembro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha: "Los farmacéuticos pedimos a la población que no hagan acopio de paracetamol para evitar el desabastecimiento. Es importante que garanticemos las existencias para aquellos pacientes que mas lo necesitan, sobre todo tranquilizar a todos porque no existe problema de suministro de este principio activo. Hay múltiples presentaciones con o sin receta y además el farmacéutico valorará cada dispensación con el fin de que no se produzca un desabastacimiento".

Por lo tanto en nuestro país no se va a restringir la venta, pero " lo que sí estamos haciendo es valorar cada caso y evitar que no haya ningún problema en el suministro del paracetamol. Sobre todo tranquilizar a la población y que no empiecen a comprar paracetamol si no lo necesitan".

En la automedicación, no se debe exceder la dosis de 4 g / día. Esto implica verificar la presencia de paracetamol en otros medicamentos utilizados para combatir el dolor, la fiebre, las alergias, los síntomas del resfriado o una enfermedad similar a la gripe para no exceder la dosis diaria "Es importante recordar que siempre se debe evitar tomar dosis altas durante largos periodos de tiempo porque el paracetamol puede causar daño hepático grave, por eso importante hacer caso a la recomendación del médico o farmacéutico".

El uso inadecuado del paracetamol es la primera causa de trasplante de hígado. Por lo tanto la agencia del medicamento recomienda, en ausencia de una receta, tomar “la dosis más baja (500 mg), el menor tiempo posible” y “respetar la dosis máxima por dosis”, es decir, un gramo. El intervalo mínimo entre las dosis debe ser de 4 a 6 horas como mínimo y la duración máxima recomendada del tratamiento de tres días (en caso de fiebre) a cinco en caso de dolor.

Recordamos que el tratamiento para los síntomas del coronavirus que recomienda el Ministerio de Sanidad es tomar paracetamol para controlar la fiebre; ponerse paños húmedos en la frente o darse una ducha templada para ayudar a controlar la fiebre; beber líquidos y descansar.

Otros consejos para las personas con síntomas de Covid-19 pasan por asegurarse de que todos los miembros de la casa se lavan las manos, mantener el aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas y siempre que el cuadro clínico se haya resuelto.