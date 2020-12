La Plataforma “MAS PLURALES” ha vuelto a salir a la calle para exigir la Libertad de Enseñanza, amenazada por la LOMLOE" (conocida como Ley Celaá), que el gobierno impulsa a marchas forzadas para que sea convalidada por el Congreso de los Diputados la misma víspera de Nochebuena o incluso antes.

Hoy en “Herrera en COPE Toledo” hemos invitado al presidente nacional de CONCAPA, Pedro Caballero y al secretario autonómico de FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza), Juan Batanero, que una vez más denuncian una ley “que atenta contra los derechos de los ciudadanos y que destierra toda posibilidad de un Pacto de Estado por la Educación, derrumbando el modelo educativo plural que, hasta la fecha, ha permitido a las familias elegir centro educativo y garantizar la existencia de los centros específicos de Educación Especial”.

"Es curioso que Page se ponga del lado de los que no quieren la libertad educativa, cuando él pudo elegir la educación de sus hijos"

Caballero insiste en pedir apoyo al gobierno de CLM “Es curioso porque en Castilla-La Mancha con un 16% de educación concertada, nuestro presidente, Emiliano García-Page se ponga del lado de los que no quieren la libertad educativa cuando él mismo ha ejercido ese derecho y ha tenido la posibilidad de utilizar esta red, por eso le pedimos que apueste por la pluralidad, por la igualdad y por la equidad”.

"Casi dos millones de firmas recogidas contra la Ley Celaá"

La Plataforma ya ha conseguido casi dos millones de firmas en contra de esta ley educativa “Esto significa que somos muchos padres, muchas familias las que nos estamos de acuerdo con esta ley que nos quieren imponer”. Se trata de una importante medida de presión para el gobierno, aunque, según Batanero no le obliga al ejecutivo a cambiar su postura “Los dos millones de firmas no garantizan parar la ley, pero sí nos ayuda a presionar al gobierno para que se dé cuenta de que no han conseguido un pacto educativo y lo que están haciendo es dividir a la sociedad”.

"Ella (la ministra Celaá) sí que tiene hackeada la mente, pero completamente..."

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, responde a las declaraciones de la ministra de educación acusando a los partidos de derechas de este país de hackear la mente de la gente “Ella sí que tiene hackeada la mente. Nosotros lo que hacemos es defender esos derechos fundamentales que tenemos recogidos en nuestra Constitución y que son los que nos garantizan que podemos elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, la que sea, porque esto es un problema tanto para la concertada como para la pública”.

Nueva caravana de vehículos este domingo 20 de diciembre a las 11:00 en Talavera y Toledo

Este domingo 20 de diciembre, volverán a manifestarse en Toledo y Talavera de la Reina con una nueva caravana en coche , tal y como hicieron el pasado 22 de noviembre creando una auténtica “Marea Naranja” en todo el país. Las caravanas saldrán de los respectivos Recintos Feriales de las dos ciudades a las 11:00 de la mañana.