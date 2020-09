El sindicato CSIF denunciaba esta mañana una situación cáotica en el servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, con 62 pacientes pendientes de ingreso, muchos de ellos esperando en el pasillo.

"Hemos habilitado dos plantas en Parapléjicos y en el Provincial para absorver a estos pacientes, al mediodía estará todo solucionado"

Ante esta situación el gerente del Hospital toledano, Juan Antonio Blas reconocía en directo en "Herrera COPE CLM" que habían tenido un número de ingresos mayor que otros días " Han venido muchos pacientes con patologías más complejas y esto ha generado un cierto retraso en el ingreso de pacientes. Enseguida hemos puesto en marcha el Plan de Contingencia y hemos habilitado 2 plantas, una en el Hospital Nacional de Parapléjicos y otra en el Hospital Provincial, suficientes para absorber todos los pacientes que están esperando, además también tendremos altas en nuestro hospital".

Sin duda los 139 pacientes ingresados en el hospital toledano han influido en el normal funcionamiento del centro "Lógicamente el aumentar una patología en concreto y además con una frecuencia ascendente que es la fase en la que estamos, interfiere en el funcionamiento del hospital. Se están ampliando unidades y contrataciones, pero no es fácil, porque también han aumentado en todo el país. Además para atender a los paciente COVID es necesario suspender la actividad de otras unidades que no son tan urgentes".

El gerente no coincide tal y como afirma CSIF que la causa del aumento de pacientes en Urgencias esté motivado por la saturación en Atención Primaria "No tenemos más frecuentación en números globales que otros años. Además la mayoría de los pacientes que han llegado están muy malitos y han requerido ingreso. A veces la dificultad de ser atendido en un Centro de Salud puede influir algo en las urgencias del hospital, pero no en las cifras que hemos visto que se han dado hoy".

Este sábado finalizará la cuarentena de la planta de neurocirugía en la que se detectaron 15 casos de coronavirus, 9 en trabajores y el resto en pacientes " Hemos hecho PCR a todos los profesionales de la planta y a los pacientes y al margen de los 15 primeros casos, todos han dado negativo. El sábado abriremos la planta con pacientes normales".

"Tenemos más de 100 camas libres, podemos habilitar otras 50 en UCI. En marzo llegamos a tener 900 pacientes con COVID, hoy no llegamos a 140. El Hospital está preparado"

Para terminar, el gerente ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a toda la población asegurando que el Hospital de Toledo está preparado para acoger a un mayor número de pacientes: "Tenemos todavía más de 100 camas preparadas por si fuera necesario y podemos poner en funcionamiento en apenas 3 días otras 50 camas en la UCI. El Hospital de Toledo tiene capacidad abundante para atender a todas las necesidades. Es cierto que puede haber momentos de mayor frecuentación y se puede producir algún retraso de asistencia pero estamos preparados para solventar estas circunstancias. Recuerdo que en los peores días de la pandemia el Hospital llegó a tener 800 pacientes COVID y hoy en día no llegan a 140".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: