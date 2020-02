El Ministerio para la transición ecológica ha autorizado otro trasvase de 16,2 hm3 correspondientes al mes de febrero. 7,5 para abastecimiento urbano y 8,7 para regadío.

Ayer se celebraba la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. Allí estuvo como técnico, sustituyendo a Francisco Pérez Torrecilla y en representación de la Mancomunidad de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía (con voz pero sin voto), Miguel Angel Sánchez, el también portavoz de la mítica Plataforma en Defensa del Tajo y del Alberche de Talavera de la Reina, a quien entrevistamos en La Mañana de Herrera en COPE Castilla-La Mancha:

P: Todos te conocemos como el portavoz de la Plataforma en Defensa del Tajo y del Alberche y muchos sabemos que eres una de las personas que mas conoces sobre el tema del agua en este país. Por fin en una reunión a más alto nivel, aunque sin voto y con este resultado...

"CLM sola contra 12 hombres sin piedad"

“Es un desatino absoluto que CLM no tengan voto, pero durante muchos años hemos pedido por lo menos tener la posibilidad de pataleo en esa reunión y por lo menos ahora tenemos una representación de la Mancomunidad de municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía y ante 12 hombres sin piedad hay por fin una voz discordante que deja las cosas, por lo menos bastante claras”.

“Hay que cambiar el marco jurídico, tirar por el suelo el Memorandu, que hay que cambiar la Ley del Trasvase y aunque sigamos trabajando con las cartas marcadas, el trasvase es un muerto viviente y tienen que empezar desde el ministerio a aplicar políticas para que no todo el dinero del desarrollo vaya para el Levante y se quede también en nuestro territorio”.

P: En la Comisión de explotación se pidió 20 hm3, el máximo. El Ministerio lo ha rebajado en 3,8 hm3.

“Lo de ayer fue una operación de trilerismo de las más destacadas que he visto yo en 40 años de análisis en el trasvase Tajo-Segura. No se aprobaron 20 hm3 porque al aprobar solamente 16,2 hm3, el día 1 de marzo automáticamente se trasvasan 38 hm3, es decir ayer lo que se aprobó son 38 hm3 más 16, es decir casi 54 hm3.

"Todos sabemos que no se llevan bien Sánchez y Page. La orden del gobierno es machacar a CLM"

"El día 1 de marzo va a haber en Entrepeñas y Buendía 104 hm3 de agua en papel, ya trasvasada, que no es necesaria en el Levante, pero que va a estar allí reservada y esto lo que demuestra es la insensatez y la forma de actuar del Ministerio. Y es que el Levante tiene satisfecha todas sus necesidades. Esto son decisiones políticas para contentar al monstruo del trasvase en el Levante y también porque así el gobierno de Pedro Sánchez nos pega un estacazo a Castilla-La Mancha porque todos sabemos que la relación con nuestro presidente, Emiliano García-Page no es buena. La orden es a Castilla-La Mancha machacarla y el Tajo siempre es el chivo expiatorio”.

P: Tampoco se contempla el trasvase que se ha pedido para aliviar las Tablas de Daimiel con tan solo un 5% de su parque encharcado.

“Llevar agua del Tajo a las Tablas de Daimiel es muy complicado porque no hay una infraestructura adecuada, la tubería manchega del expresidente Barreda no vale, no es operativa y echar el agua directamente en el Cigüela como se hizo hace unos diez años no vale porque el agua se filtra y no llega a las tablas de Daimiel. Es muy complicada la situación.

"La tubería manchega no es operativa, no se puede llevar agua del Tajo a las Tablas de Daimiel"

Una posible solución ahora mismo es utilizar los sistemas de bombeo que tienen en el parque para aunque sea, hacer una fuente, es decir sacar agua, encharcar y que se filtre de nuevo. Pero a mí lo que me enfada y ayer se comentó en esa reunión es que el Ministerio la única solución que aporta es actuar de forma sancionadora sobre los regadíos de la zona. Aquí a todos los regadíos de España se les ayuda, se les lleva agua del trasvase, se les dan subvenciones para paliar las pérdidas, pero aquí a los regantes de la Mancha Occidental directamente se está preparando un contrato importante para sancionar y cualquiera que se pase un milímetro cúbico del agua que extrae... estacazo, palos y sanciones".

P: Y la justicia, ¿Para cuando?. Con sentencias a favor de aumentar los caudales ecológicos... ¿Cuándo se va a aplicar?

“Es fundamental que las ciudades de Talavera y Toledo tengan claro que han ganado una sentencia contra el gobierno de España y se pongan a trabajar conjuntamente y que exijan que el Esquema de Temas Importantes que nos acaban de presentar ( ese documento impropio, chapuzero, según dicen los propios técnicos que lo han elaborado), se hagan alegaciones y probablemente haya que ir otra vez al Tribunal Supremo para decirle que no se está cumpliendo su sentencia. En 2021 es cuando tienen que estar establecidos los caudales, pero parece ser que el gobierno de España lo va a hacer en todo el territorio menos en el Tajo”.

"Hubo un error de comunicación. Sí estamos invitados a la Mesa Regional del Agua"

P: La Plataforma en Defensa del Tajo y del Alberche no estuvo en la primera reunión de la Mesa regional del Agua, aunque ahora parece ser que sí que estaba invitada.

“Sí, hubo un error. Hablé con el Director de la Agencia del Agua y hubo un error de comunicación. Vamos a enviar alegaciones también, es fundamental que haya una posición común de CLM en materia de agua, una posición que tiene que virar hacía las posturas que estamos viendo de cambio climático, escasez de recursos y protección del ecosistema de los ríos y humedales. Es una buena iniciativa, hacía falta y hacía muchos años que tenía que estar operativa y nosotros vamos a estar colaborando siempre que se vaya en esa línea, es decir, la salvaguarda de los derechos de esta región, pero sobre todo de todos los ríos de CLM”.