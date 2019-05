"El martes daré a conocer tres nuevas empresas que se instalarán en Illescas". José M. Tofiño Alcalde Illescas

José Manuel Tofiño, actual alcalde socialista de Illescas se presenta a la reelección, satisfecho y contento por el trabajo realizado en estos últimos cuatro años. Sobre todo en su contribución al gran desarrollo Industrial que ha tenido el municipio. En esta legislatura se han implantado empresas tan importantes como Amazon, FM Logistics, Michelín, SEUR o XPO. Esta misma semana la consejera de Empleo y Economía, Patricia Franco anunciaba también la próxima instalación en un solar de más de 60.000 metros cuadrados de un almacén para la empresa referente en ferretería EHLIS. Illescas se ha convertido en el gran almacén de las empresas on line y una base logística importante.

"El próximo martes diré el nombre de otras tres empresas que se instalarán en Illescas"

Por si no fuera suficiente, el alcalde nos anuncia en la entrevista que habrá más "No quiero decir el nombre para que no me acusen de utilizar esto en la campaña electoral, pero sí puedo decir que la semana que viene, el mismo martes después de las elecciones daré la noticia de otras tres grandes empresas que se instalarán en nuestro Polígono Industrial y que tienen muy avanzado la tramitación con este ayuntamiento. Esto se suma a la reserva de más de un millón y medio de metros cuadrados por parte de otra empresa para la instalación de un “puerto seco” con el visto bueno de Renfe".

Tofiño asegura que el dinero que genera la instalación de estas grandes empresas ha sido invertido al 100% en Illescas "Hemos construido un Auditorio que ha costado 5 millones de euros, colegios, un nuevo consultorio médico, biblioteca, el vial que une con el barrio del Señorío de Illescas con un presupuesto de más de un millón de euros; parques infantiles, incluido el primero de plena inclusión de Castilla-La Mancha. Estamos a la mitad del tiempo para hacer realidad lo que necesita Illescas y espero que sigan confiando en nosotros".