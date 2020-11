Este año no habrá cabalgata en Villamiel, al igual que en muchos pueblos, la han suspendido por el coronavirus. Pero la alcaldesa, Cristina del Álamo, ha pensado que si los niños no pueden ir a ver a los Reyes Magos, serán los propios Reyes los que vayan a ver, casa por casa, a todos los niños de la localidad toledana para entregarles un regalo. Y ha nombrado a la cantante y pianista toledana, María Toledo como Paje Real.

En "Mediodía en COPE Toledo" hemos hablado con María: “La ilusión mueve montañas y quiero ser partícipe de un día tan bonito que los niños no van a olvidar, pero yo tampoco”.

"María mantiene lazos estrechos con Mocejón y Villamiel"

A María le unen lazos estrechos con Villamiel, a pesar de haber nacido en Toledo "Mi padre nació en Mocejón y mi madre en Villamiel, por cierto, esta localidad es el único lugar donde a su Casa de la Cultura le han llamado "María Toledo". Allí pasé parte de mi infancia y en estos momentos vivo en Mocejón".

En otros pueblos, los Reyes de Orienten dan regalos a los niños en un determinado lugar, pero la idea de llevar los regalos a las casas es pionera. “Me hace mucha ilusión porque es la primera vez que voy a hacer en el día de los Reyes Magos, esta obra tan bonita, de acompañar a sus majestades los reyes por todas las casas de Villamiel. Me apetecía mucho hacerlo porque este año no va a haber cabalgata por la pandemia y no quería que los niños perdiesen ese día, que para mí es la noche más mágica del año. Voy a ir de Paje por todas las casas, los niños estarán esperando a la puerta con sus mascarillas y les iremos dando un regalito”.

"En pocos días grabaré con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y un villancico en Córdoba y tenemos conciertos para el año que viene"

Aprovechamos para felicitar a María por el estreno hace unos días del videoclip de su último single “Sobran los motivos”: “Lo grabamos este verano en las playas de muchos lugares donde yo he veraneado, en Conil, en Valdelagrana y en Jerez de la Frontera”.

El sector de la música, junto con el taurino (su marido es el torero Esaú Fernández) están notando especialmente las consecuencias de esta pandemia “Hay que intentar tirar hacía delante. Ahora mismo los conciertos son complicados pero algunos estamos haciendo. Ahora voy a grabar para la Orquesta Sinfónica de Bilbao. La próxima semana grabamos en Córdoba un villancico y conciertos programados para el año que viene en Valencia, Badajoz.Montecarlo... vamos haciendo lo que podemos”.

