"La marca España no son las empresas, son los misioneros"

El discípulo misionero y poeta social, Fernando Redondo presnta hoy en la Sala Capitular del Ayuntamiento de toledo su libro "En marcha misionera" donde pone el énfasis pastoral en la misión como paradigma de la vida cotidiana de cada creyente y de cada acción de la Iglesia y ofrece testimonios actuales: “lo que nos vamos a encontrar en este libro es algo muy testimonial, muy vivencial, primero quien lo lea y me conozca va a reconocer que es un libro muy de Fernando y luego tengo cinco colaboraciones, además del prefacio que viene de Roma, de Fabrizio Meroni (Secretario General de la Pontificia Unión Misional y Director del Centro internacional de animación Misionera y de la Agencia Fides). Esas cinco colaboraciones son cinco misioneros, cuatro de ellos conocidos (dos javerianos , uno estuvo en África y el otro en Japón, una comboniana que es la que participa en la presentación que es Prado Fernández, un religioso de los Sagrados Corazones) y un anónimo, porque este último está en Vietnamt donde no existe libertad religiosa y no podemos dar su nombre porque le pondríamos en peligro”.

"La Iglesia es misionera por naturaleza y es lo que he intentando humildemente reflejar gracias a la editorial San Pablo”​

Aunque todos han vivido circunstancias diferentes, todos los misioneros tienen algo en común “Para empezar es extraño y difícil de explicar porque vamos por Jesucristo y el Evangelio y cuando vuelves lo haces con la sensación de haber estado viviendo tu fe junto a otros hermanos, no hay que pensar que vamos a descubrir el mundo a la gente, sino que vamos a acompañar para que se encuentren con Jesucristo y además nosotros también nos encontramos con Él”.

"Los misioneros son la mejor marca España"

Las misiones están aceptadas por todo el mundo independientemente de la religión que profesemos “sí, los misioneros son la mejor marca, la marca España, con todos los respetos, no son las empresas, no son los grandes literatos, la gran marca son los misioneros, 11.000 ahora repartidos por todo el mundo, que trastocan porque ellos no solo llevan la palabra, sino que también contribuyen al desarrollo sostenible, a la educación, a la sanidad, a la dignidad humana".

Autor: Fernando Redondo (Tembleque, Toledo 1980), discípulo misionero y poeta social, es graduado universitario en Ciencias Religiosas por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Santa María de Toledo» (Universidad Eclesiástica de San Dámaso) y diplomado en Misionología (OMP Colombia y Universidad Urbaniana). Colaborador en diferentes medios de comunicación, es coordinador regional de la ONGD Misión América en Castilla-La Mancha y voluntario de las Obras Misionales Pontificias, donde forma parte del Consejo de Comunicación de OMP España.