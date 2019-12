Manos Unidas abre un año más su mercadillo solidario en Toledo para financiar dos escuelas en Benín

Este lunes ha abierto al público el ya tradicional mercadillo solidario de Manos Unidas, que podrá visitarse un año más en el número uno de la calle Trinidad hasta el próximo 8 de diciembre, y cuya recaudación irá destinada a financiar la creación de dos escuelas en el país africano de Benín.

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha sido el encargado de inaugurar este mercadillo, junto a la alcaldesa, Milagros Tolón, y el misionero Marcos Delgado.

En la bendición del mismo, el arzobispo ha pedido a los toledanos que "compren mucho" en esta feria solidaria porque este "rastrillo ya común en estas fechas" recuerda que "hay que llegar al corazón de los que mandan porque pueden hacer que la gente no muera de hambre". Sobre ello ha dicho que "si se degrada al ser humano, se degrada todo" y esto "no lo quiere Dios y no está bien".

Por su parte, Milagros Tolón ha admitido la importancia de que todas las administraciones trabajen juntas. "Desde el Ayuntamiento de Toledo hemos querido que la ciudad siga siendo solidaria, no solo con los que lo pasan mal aquí, que es nuestra prioridad siempre, pero también ayudando en otros países", ha señalado.

Asimismo, ha agradecido a todos los voluntarios "más mujeres que hombres", ha dicho, por su trabajo "los 365 días del año" y ha recordado que el Consistorio también trabaja, junto a Manos Unidas, en un proyecto de escolarización en Perú.

Por último, el misionero en Benín, el padre Marcos Delgado, ha explicado que los beneficios del mercadillo ayudarán a construir dos escuelas "en duro", es decir, en cemento, porque hasta ahora eran de "adobe o paja".

En Benín, ha continuado, Manos Unidas es "un pilar fundamental" y sobre todo Toledo, desde donde se financian estos centros. En concreto, se llevarán a cabo una escuela primaria y un módulo de tres clases con despacho y almacén en un instituto de educación secundaria, según ha explicado.

De otra parte y según ha recordado, en aquella zona aún hay un misionero secuestrado desde el 17 de septiembre de 2018, del que "no hay noticias". "Entraron en su casa ocho yihadistas y se lo llevaron. No sabemos lo qué piden, ni sabemos si está vivo o muerto", ha dicho Delgado.

Recordemos que Manos Unidas, a través del Arciprestazgo de Toledo, financia actualmente un total de 17 proyectos, tal y como ha afirmado el delegado de la ONG católica en Toledo, Antonio Juanes-Cuartero.

