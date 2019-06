Madrugón a las 4:30 AM para alquilar una silla para el Corpus

4:30 AM.. Aún no ha amanecido cuando muchos toledanos ya están esperando a las puertas de la Casa del Mapa en la Plaza de Zocodover y conseguir una de las 2.500 sillas que se alquilan para ver cómodamente la procesión del Corpus en Toledo el próximo jueves 20 de junio. No vale cualquier silla. Las más preciadas son las de la Calle Ancha y Comercio y en el lado de la sombra. Por eso merece la pena la espera, a pesar de que hasta las diez no se abre la Oficina de Turismo. Hablamos con los primeros de la fila, son dos mujeres que año tras año madrugan este día para disfrutar de uno de los días más importantes de Toledo “Lo hemos hecho siempre y merece la pena porque ya compramos las sillas para toda la familia, aunque normalmente somos las primeras, no se qué pasa, que no puedes elegir, ya se han vendido muchas, no lo entendemos...”.

El tercero y cuarto de la fila, son dos hombres. Dicen que les han mandado sus mujeres, pero que igualmente vendrían porque no se pierden nunca el Corpus de Toledo.

COPE Toledo

La venta presencial comienza al mismo tiempo que la venta por internet a través de la plataforma www.ticketea.com . En esta ocasión, contará un con 10% más de sillas a disposición del público, dada la demanda de la venta on-line registrada en 2018. . El precio de las sillas se mantiene como en años anteriores, en 10 euros por localidad.

El recorrido procesional contará en esta ocasión con nuevos elementos decorativos y arquitectura efímera, además de la participación de la Asociación de Alfombristas Do Corpus de Ponteareas (Pontevedra) que decorará diferentes espacios emblemáticos de la carrera procesional con sus alfombras florales y cruceiros vegetales, uniendo así dos fiestas de Interés Turístico Internacional.

Estas creaciones efímeras se podrán disfrutar en el atrio de la Puerta de Reyes de la Catedral, en el Arco de la Sangre, en la plaza Marrón y en la Puerta de Bisagra; a las que se sumarán 32 balconeras burdeos para la calle Cardenal Cisneros, tres reposteros de gran tamaño elaborados de manera artesana con el escudo de la ciudad, un cáliz y otros elementos eucarísticos; cinco lámparas de estilo visigótico para la calle Rojas, así como cuatro faroles de 1,5 metros de altura realizados por el artesano local Potenciano que ya lucen en Arco de Palacio inspirados en el chapitel de la Catedral Primada.

La procesión eucarística partirá de la Catedral Primada el próximo 20 de junio, jueves, en torno a las 11:00 horas, para completar la carrera procesional tradicional por las calles y plazas del Casco Histórico, con parada en la plaza de Zocodover donde el arzobispo llevará a cabo la bendición.