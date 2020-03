La productora, guinista y directora de cine toledana, Mabel Lozano, continúa empeñada en mostrarnos la realidad de la prostitución en este país y la situación de maltrato a las mujeres. La próxima semana presentara un nuevo largometraje titulado "Biografía del cadáver de una mujer": "En esta ocasión hablo de mujeres asesinadas en situación de prostitución. En algunos casos eran testigos protegidos y aún así fueron víctimas de una muerte muy violenta". Son casos reales en los que Mabel ha tenido que introducirse una vez más en un mundo desconocido y peligroso "No me da mucho miedo, de los casos que hablo y los culpables que están detras ya están en la cárcel y aunque el protagonista de mi último proyecto va a salir pronto de la cárcel con un tercer grado, lleva 10 años encerrado y creo que sale bastante tranquilo. Sería muy sencillo, por parte de la policía, seguir la pista, si me ocurriera algo".

En 2005 dirigió su primer largometraje documental "Voces contra la trata de mujeres" que se convirtió en una herramienta de formación para los cuerpos de seguridad del estado y los distintos agentes que trabajan para combatir este delito. En 2015 estrena su quinto largometraje documental "Chicas nuevas 24 horas", sobre el lucrativo negocio de la compraventa de mujeres y niñas, rodado en cinco países y en 2017, publicó "El proxeneta", novela en la que se ha basado su documental "El proxeneta. Paso corto, mala leche" contra la trata de seres humanos "Creo que es el único documental que toda el tema de la prostitución desde el punto de vista del proxeneta y está contado en primera persona por Miguel, "el músico" un exproxeneta dueño de algunos de los más importantes macroburdeles de España, muchos de ellos ubicados en Castilla-La mancha. Fue condenado y sentenciado a 27 años de cárcel. Miguel traficó con más de 1.700 mujeres, incluidas menores".

Escucha la entrevista completa con Mabel Lozano: