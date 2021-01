Ante la situación crítica que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus y la lentitud a la hora de poner las vacunas a la población, son muchos los ciudadanos que piensan que hay profesionales que podrían echar una mano. Pensamos en los médicos y enfermeros militares, pero también en los veterinarios que ya han ofrecido sus servicios para formar parte de los equipos de vacunación masiva frente al coronavirus.

Así nos lo confirma en COPE, Luis Alberto García Alía, presidente del Consejo Autonómico de Colegios Veterinarios de CLM y del Colegio de Toledo “Quiero dejar claro que no queremos invadir competencias, pero se trata de una urgencia y por otra parte ninguna otra profesión pone las vacunas que ponemos los veterinarios. En España se pueden poner al año más de 500 millones de vacunas en animales y vacunamos a cualquier tipo de animal, perros, gatos, aves, caballos, vacas, etc. Somos capaces de llegar a todos los tejidos con la precisión que sea necesaria, intradérmico, intramuscular, intravenoso”.

"Llevamos 50 años inseminando y manejando semen a 96 grados bajo cero. Somos los que estamos mejor preparados"

Los veterinarios son capaces de enviar y recibir dosis de semen congeladas, en hielo seco, embriones, etc... enviar vacunas en una caja con hielo no tendría ningún misterio. Por este motivo Alía ofrece de nuevo a las administraciones la ayuda de estos profesionales “Que la administración autonómica o central puede contar con la profesión veterinaria. Hemos hecho el ofrecimiento del Consejo General de Veterinarios y lo hacemos desde el Consejo Autonómico. Estamos dispuestos para lo que nos necesiten. Somos capaces y tenemos experiencia como ninguna otra profesión en manejar en frío, llevamos inseminando más de 50 años y el semen que se coloca a los animales lo manipulamos en -96 grados, no es un invento de ayer y tenemos tanques de congelación. Es decir que si alguien realmente ya estaba preparado es la profesión veterinaria”.

No es la primera vez que se ofrecen para ayudar en la pandemia, ya lo hicieron para la realización de test de detección del coronavirus “No se nos utilizó para el tema epidemiológico, pero volvemos a ofrecernos, porque llevamos 11 meses esperando una vacuna y no es de recibo que no haya efectivos para ponerla”.

"Ya me tocó inyectar una vacuna a 3.000 soldados por un caso excepcional"

Muchas opiniones coinciden en que debe priorizarse la aplicación de la vacuna y decretarse la urgencia en la utilización de todos los recursos y medios disponibles para su aplicación. A nivel legal sólo se necesitaría que las autoridades sanitarias decretaran la excepcionalidad. De hecho el presidente de los veterinarios en CLM ya tuvo que vacunar a más de 3.000 militares por un caso excepcional “Puedo contar como anécdota que estando en el C.I.R haciendo la mili y cuando nos estaban vacunando, el médico delante de mí, cayó fulminado y me tocó inyectar la vacuna a más de 3.000 soldados”.

Insiste Alía en que no quieren ocupar el sitio de nadie “Sencillamente estamos en una situación de urgencia y queremos arrimar el hombro, gratuitamente, no vamos a buscar nada raro... solo queremos ayudar y que esto se termine cuanto antes”.

"Está demostrado que algunos animales domésticos han sido contagidos por el hombre, pero tienen síntomas leves"

Por otra parte aprovechamos para preguntarle sobre la posibilidad de contagio del coronavirus en animales domésticos “Ha habido muchos animales que han dado positivo, pero la inmensa mayoría han sido contagiados por humanos. También se ha demostrado que los visones son capaces de transmitirse la enfermedad entre ellos. Aquí en España están muy vigiladas las granjas de estos animales por las autoridades sanitarias. En el tema de los animales que conviven con nosotros, hay que decir que han padecido la enfermedad, pero ellos no son el origen y los síntomas son muy leves”.

