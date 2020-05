Todo empezó el 7 y 8 de marzo, cuando el ayuntamiento de San Román de los Montes,confiado y sin ningún aviso ni alarma en el país organizó varios actos con motivo del Día Internacional de la Mujer.

"Todo empezó el Día de la Mujer cuando se reunieron unas 140 mujeres, algunas venidas de Madrid y ese fue el foco del contagio"

Hablamos con el alcalde, Francisco Sánchez "El ayuntamiento preparó una comida el 7 de marzo y la asociación de mujeres lo hizo el día 8. Asistieron unas 140 mujeres, entre ellas vecinas llegadas de Madrid y algunas venían con el virus. Además hubo 7 mujeres de la Residencia de Mayores que también estuvieron comiendo con nosotros, hubo teatro, un homenaje musical y entendemos que allí se contagió a mucha gente porque a los 10 días fueron apareciendo casos, inicialmente en la Residencia de ancianos porque el virus hizo más daño en los más débiles y empezaron a enfermar. Fuera de la residencia también empezaron a aparecer casos y personas que ingresaron en el Hospital de Talavera, unas doce o 15 personas, algunas en la UCI entubados y muy graves".

En San Román ha habido 14 fallecidos

Al final han muerto 14 personas de esta localidad "Han sido 7 mujeres de la Residencia de Mayores y 7 de fuera. Hemos tenido un temor continuo en el pueblo. Pedí que nos auxiliaran y se detectaron más de 12 personas positivas tras hacerles los test en el Centro".

"Al final hemos ido por grupos a hacernos los test a Marazuela y los hemos pagado de nuestro bolsillo"

Desde el primer momento el alcalde pidió test "He pedido test 14 veces, a la Junta, a presidencia, al SESCAM, a la Dirección General de Salúd Pública y yo creo que no los tenían todavía porque no me han atendido. Sí que se los hicieron a los residentes y a unas 7 auxiliares de la Residencia que estuvieron de baja, pero a ninguno más y hemos decidido todo el que ha querido del pueblo, pagándolo de nuestro bolsillo, hacerlo nosotros en la Clínica Marazuela. Hemos ido muchos, incluido yo y algunos han dado positivo. Así nos hemos quedado tranquilos...".

San Román de los Montes ha seguido todo el protocolo a nivel estatal "Incluso hemos repartido más de 5.000 mascarillas y si lo necesitan piden gel y guantes. Les ayudamos en todo lo que podemos. En la Residencia de Mayores hemos aislado a los casos positivos y hemos puesto en marcha una ayuda a domicilio especial para hacer llegar a los vecinos que lo han necesitado, comida o medicinas e incluso les acompañamos al médico". Sánchez se muestra satisfecho y contento en este aspecto, pero no olvida la falta de test "Los he pedido tantas veces... y no han venido, se nos dice que se van a hacer test a las personas con riesgo, pero al final una auxiliar está cada día cambiando a un paciente contaminado y sólo hemos visto los test cuando los hemos pagado".

Tampoco olvida a todos los que han ayudado al pueblo "Estoy muy agradecido a la UME, el Geacam y la Diputación de Toledo, nos han ayudado mucho".

"Si se levanta el Estado de Alarma, recomendaré a mis vecinos por megafonía que se queden en casa. He trabajado en el Hospital y sé lo que es estar 20 días entubado en la UVI"

Después de todo lo que ha pasado el pueblo y tras la relativa tranquilidad que viven ahora, el alcalde no quiere ni pensar que finalmente no se llegue a prorrogar el Estado de Alarma " Me dá pánico... yo le he dicho a mi grupo político les he dicho que cómo se levante el Estado de Alarma y todo el mundo haga lo que quiera, soy capaz de estar todo el día con la megafonía aconsejando a la gente que no salgan de esta fase 0. Vamos a llevarlo pasito a pasito porque hasta que no lo vives no eres consciente del peligro. Yo he tenido amigos en la UVI entubados, he trabajado en el Hospital de Talavera y sé lo que es estar con el tubo puesto 20 días, moribundo. Aprovecho para ofrecer mis condolencias a las 14 familias que han perdido a sus seres más queridos".

