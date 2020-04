La UCLM ha apostado por una evaluación continúa para determinar la nota de fin de curso. En Cope hemos hablado con el rector de la universidad, Miguel ángel Collado "se realizarán pruebas asíncronas que no coincidan en el tiempo todos los alumnos para no tener problemas de conectividad. Son medidas que van en la línea de las recomendaciones dictadas ayer mismo por el Ministerio de Universidades en la reunión mantenida con todas las autonomías".

Tampoco son partidarios de un aprobado general pero debido a las complicaciones que tienen los alumnos se va a ser razonablemente flexibles en la evaluación. El curso universitario terminará en julio como estaba establecido.

"Este lunes se reparten 750 equipos informáticos entre los alumnos"

A partir del lunes se van a repartir 750 equipos informáticos y líneas 4G para compensar la brecha digital que también existe entre los universitarios, según una encuesta realizada a 14.000 alumnos. Y que se suman a los de 360 que ya se facilitaron al principio.

Pero eso sí, a diferencia de lo anunciado por la consejera de sanidad para los estudios no universitarios de reforzar las materias no dadas en el próximo año, el rector Miguel angel Collado no se lo plantea así, aunque habrá una excepción y se podrán presentar después de agosto los trabajos de fin de grado y de máster que sean experimentales y necesiten de laboratorio o estudios de campo.

