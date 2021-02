Los taxistas de CLM podrán utilizar otros coches que no sean los titulares

El nuevo reglamento del Taxi de Castilla-La Mancha contempla dos principales innovaciones que han aplaudido los taxistas de la región. Por una parte, el gobierno regional ha incluido la petición del sector, ampliando tres años más la mortoria para la renovación de los taxis con una antigüedad igual o superior a 10 años.

El presidente de la Federación regional del Taxi en CLM, Manuel García Naharro valoraba positivamente esta medida en "Herrera en COPE CLM". "Es una reclamación que veníamos pidiendo a la Consejería, viendo los estragos que la pandemia estaba haciendo en el taxi. La bajada de actividad es más que evidente e incrementar los gastos obligando a los taxistas a cambiar de taxi, era inasumible para el sector y así lo entendieron y lo han trasladado a este reglamento".

La segunda novedad es una iniciativa que parte de la Consejería y autoriza de manera provisional utiizar otros vehículos, de menos de diez plazas y que no posean título, para hacer transporte especial cuando las condiciones climatológicas sean adversas o las vías de comunicación se encuentren en mal estado "Me parece una iniciativa aceptable. Esos vehículos serán de los propios taxistas y serán ellos los que realicen el servicio, por lo tanto no es competencia desleal ni va a entrar nadie a hacerlo. Es importante de cara al transporte escolar en el medio rural cuando muchas veces tenemos que ir por caminos que se ponen intransitables y en esos servicios podemos utilizar coches 4 por 4".

En Castilla-La Mancha hay 1.160 licencias de taxis y, de ellas, un 70% pertenecen a taxis que operan en entornos rurales. El 30 restante trabaja en entornos urbanos.

No olvidamos que en ciudades como Toledo o Albacete, cuando no funcionaba ningún medio de transporte debido a la nieve y el hielo dejado por Filomena, fueron los taxistas los únicos que se aventuraron a llevar a los viajeros "Somos un sector que siempre está al pie del cañón. En Toledo, capital, los taxistas dieron el dó de pecho, algunos tuvieron algún accidente, porque era difícil circular. La centralita no paraba de sonar y ellos lograron atender a todo el mundo. Era el único servicio público capaz de atender a los ciudadanos. Les tengo que dar la enhorabuena a mis compañeros de Toledo".

El sector sigue bajo mínimos "Si no hay movilidad el taxi se muere. La gente no se puede mover entre pueblos, tampoco hay nada abierto, hay toque de queda, no se va a restaurantes y teatros. Ayer hablaba con mel presidente del Taxi de Toledo y se quejaba amargamente de ver que la ciudad está muerta y no se mueve el turismo, ni nada y por lo tanto ellos tampoco".

Por eso para ellos ha sido fundamental las ayudas aprobadas por el gobierno de Castilla-La Mancha "Pedimos al presidente en una carta que nos incluyeran en estas ayudas a fondo perdido y así lo hicieron desde el principio y vienen a paliar en parte la situación que tenemos".