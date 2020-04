Los profesionales del SESCAM se están dejando, literalmente, la piel. Equipos que ahogan o no te dejan ver

UGT exige "más control" de los EPIs que usan los profesionales de la Sanidad.

Estos son los rostros del dolor. El dolor de una mascarilla que rasga los pómulos, de unas gafas de aislamiento que traspasan el tabique nasal y dejan marcada la cara. Equipos de protección individual (EPIs) que ahogan, agobian, te hacen sudar e incluso a veces ni siquiera te dejan ver o respirar. Los profesionales de la Sanidad se están dejando la piel, literalmente, para salvar la vida de todos los españoles, contagiados de Covid-19.

Reutilizando muchas veces todos sus medios de protección durante varios días, porque no tienen más. "No son héroes, es su trabajo, su vocación. Son personas que cuidan de personas”. Sin embargo, su rostro no es lo que más les preocupa cuando termina su turno. Sino el miedo. “Miedo de contagiarse y a su vez contagiar a sus seres queridos. Miedo a enfrentarse a la enfermedad sin protección suficiente”.

UGT exige "más control" de los EPIs que usan los profesionales de la Sanidad, el sindicato pide la retirada "inmediata” de todo el material que no cumpla con las especificaciones técnicas y no garantice al 100% la protección de los trabajadores. Y en todo caso, que se lleve a cabo la comprobación previa del material de protección antes de que se produzcan exposiciones de riesgo.

UGT confía en que el reconocimiento que cada tarde se da en forma de aplauso a los profesionales que día a día, desarrollan su labor en el ámbito de la sanidad, se acabe transformando, una vez que acabe la pandemia provocada por el Covid-19, en una apuesta real y decidida por la sanidad pública. Ha quedado sobradamente demostrada la profesionalidad, la valía y el esfuerzo del personal de la sanidad pública que, independientemente de su categoría profesional y de la falta de medios a los que se han enfrentado en las primeras semanas, ha seguido acudiendo día a día a la primera línea de batalla para combatir la pandemia y cuidar de las personas infectadas.

En Nota de prensa El sindicato señala que, aunque ya se han dado pasos importantes en la reversión de los recortes sanitarios de épocas pasadas con intensos periodos de lucha sindical, quedan muchas cosas por hacer aún. La salud de los trabajadores y las trabajadoras no se compra con dinero, la salud de los profesionales se mantiene con mejores condiciones laborales, con descansos, manteniendo ratios adecuados, controlando que la carga asistencial de los trabajadores sea más adecuada, … UGT pide que se reconozca la labor de los profesionales de la sanidad, con más avances en sus condiciones laborales, una vez pase toda esta crisis.