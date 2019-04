Los ribereños piden sentido común y que se ejecute la sentencia del Supremo tras el nuevo trasvase Tajo-Segura

La Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura autorizaba este lunes trasvasar 38 hectómetros durante el mes de abril desde los embalses de la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura. Una nueva decepción cuando muchos tenían esperanzas de que la sentencia del Tribunal Supremo obligando a cumplir con los caudales ecológicos terminara con los trasvases... Pero no....

Hablamos con Francisco Pérez Torrecilla, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños que abatido nos cuenta que "Esto no cambia, es verdad que estamos a la espera de que el Tribunal Supremo dictamine cómo ejecutar la sentencia para que se cumplan los caudales ecológicos del Tajo, pero el Gobierno no hace nada y se limita a cumplir con el memorandum, aprobando trasvase tras trasvase. Empiezan de esta manera a vaciar ya definitivamente los embalses de cara a este verano. Los trasvases son injustos por un lado , innecesarios por otros, porque si ahora en invierno estamos así, en verano volveremos a quedarnos sin agua".

POR 3 HM3 SE TRASVASA EL MÁXIMO, 38.000 MIL MILLONES DE LITROS. EL CONSUMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN UN MES

"En esta ocasión por tan sólo 3 hm3 se ha podido hacer un trasvase máximo de 38 hm3, en vez de uno 20. Es la trampa del Memorandum. Se respeta un nivel de 400 hm3 en los embalses, pero todo lo que sobrepase se trasvasa casi obligatoriamente".

Son 38.000 mil millones de litros, son exactamente lo que consumió la comunidad de Madrid durante todo el mes de marzo.

SI SE EJECUTA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EL TRASVASE SE ACABA...

"A los políticos les pedimos sentido común a la hora de gestionar los embalses de cabecera y el agua en general de toda España, si hay agua se trasvasa y si no lo hay, como es el caso ahora de los embalses no se trasvasa. El trasvase es incompatible con la sentencia del Tribunal Supremo, o tenemos un Río Tajo vivo o un trasvase, por lo que es importante que no tarde mucho en ejecutarse la sentencia, de esa manera se acabará el trasvase Tajo-Segura".

