Ha sido la puntilla para un sector "que lleva ocho meses penando" desde que cerraron el pasado mes de marzo.

Esta es la reacción del secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, Valentín Salamanca, que en declaraciones a Herrera en COPE CLM, asegura que es la crónica de una muerte anunciada. Incluso esperaban que la Consejería de Sanidad cerrara el interior de sus establecimientos en los municipios con nivel 3 desde este lunes "Nosotros habíamos avisado a nuestros socios y muchos habían cerrado este lunes". Anoche la Consejería de Sanidad firmaba la resolución de cierre por un plazo de 10 días, sólo para la ciudad de Toledo, pero en estos momentos, los hosteleros están esperando su publicación oficial.

"Yo quiero ser hostelero alemán"

Valentín asegura que un porcentaje mínimo de los brotes aparecidos desde mayo se han producido en la hostelería y exigen ayudas directas y a fondo perdido como está pasando en países como Alemania o Francia. Por eso se manifestarán el próximo jueves 12 d enoviembre a las 11.00 de la mañana desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de Zocodover con el lema "Yo quiero ser hostelero alemán".

"Los datos de Bellón respecto a brotes en establecimientos de Talavera no coinciden con los míos. Y si alguien no cumple las normas, que se le sancione, no vamos a amparar esas conductas"

Tampoco está de acuerdo con las declaraciones realizadas por la portavoz del ayuntamiento de Talavera, Flora Bellón, que ayer aseguraba que se habían detectado varios brotes de coronavirus en algunos establecimientos hosteleros "Los datos oficiales a nivel nacional del Ministerio de Sanidad, no dicen lo mismo. Yo no quiero desmentir a la concejala, pero no estoy de acuerdo. Y si algún establecimiento no cumple con las normas, ya sabe la autoridad sanitaria lo que debe de hacer, que es sancionarle y punto. Nosotros no vamos a amparar conductas que no sean conformes a las normas".

