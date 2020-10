A partir de ahora, si entramos en un bar o en un restaurante, tendremos que dar nuestro DNI. Serán los hosteleros los que tengan que llevar un registro para el seguimiento de vigilancia epidemiológica, a través de un app creada y gestionada por la Junta. La medida se coló ayer como una disposición adicional a la Proposición de Ley por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios de CLM.

"El registro sólo se planteó para evitar cerrar el ocio nocturno y sólo a partir de la 1:00 de la madrugada y en vez de aplicarla, nos cerraron los locales a esa hora"

Esta medida fue propuesta el mes de agosto por los hosteleros, pero sólo para evitar el cierre del ocio nocturo. En "Herrera en COPE CLM" hemos hablado con Pepe Crespo , presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de CLM “Esta medida la presentamos junto con la Junta en el mes de agosto para evitar los cierres del ocio nocturno y aplicarla siempre a partir de la una de la madrugada, pero al final no se consiguió implantar y en vez de esto, lo que se hizo fue cerrar el ocio nocturno y limitar el horario hasta la 1:00 de la madrugada. Para nosotros ya ha quedado invalidado aquellas reuniones y acuerdos que mantuvimos con el gobierno de CLM, en la que estábamos a favor de esta aplicación”.

"Nos han prometido negociar con nosotros su aplicación, pero ya anuncio que si se generaliza es inviable"

Pero el uso de la aplicación ha cambiado sustancialmente y a pesar de que la medida aprobada no ha sido negociada con el sector, se les ha prometido consensuarla antes de ponerla en práctica “Se nos ha prometido que se va a negociar con los hosteleros, en qué momentos se va a aplicar y en función de las situaciones de gravedad. Si lo hacen de una manera sistemática de diario y al 100% de los locales, de momento es inviable. Si va a servir para evitar cierres puntuales en pueblos que tengan un mayor número de contagios, pues sería ideal, porque cumpliría el objetivo de la aplicación. Tenemos un sabor agridulce porque se ha colado en una ley que no tenía nada que ver y no se ha consensuado con nosotros. Nuestra opinión podría cambiar dependiendo de cómo se va a aplicar”

Nos unimos a la campaña "Adelanta tu cena a las ocho". Se lo agradeceríamos mucho a nuestros clientes

Castilla-La Mancha todavía no ha tomado la decisión extrema de cerrar bares y restaurantes como en Cataluña, pero las medidas restrictivas, como el cierre a las 23:00 en los municipios con nivel 3 ha hecho que adopten la campaña propuesta por Hostelería España "Adelanta tu cena a las ocho" para ayudar al sector y adoptar la costumbre europea de cenar más temprano “Con la llegada del frío, este horario es más viable y se lo agradeceríamos mucho a nuestros clientes, que mientras esto dure, anticipen su salida para tener tiempo suficiente hasta la hora que se nos permite abrir, y poder tener un trabajo digno”.

Es cierto que en los últimos meses se han incrementado un 11% las reservas online para las comidas, que coincide con el porcentaje de caída para las cenas y las reservas entre las ocho y las nueve han aumentado un 43%.

"¿Qué va a pasar con la campaña de navidad?; ¿Vamos a poder aguantar?"

Crespo se muestra muy pesimista de cara a la próxima campaña de navidad, una campaña especialmente fuerte para el sector de la hostelería "Tenemos una sombra enorme de pesimismo. Si no podemos utilizar las terrazas, nos quedamos con una limitación de aforo en el interior, que en muchos casos, supone que sea inviable el negocio y tenemos la navidad cerca y ya se habla de anulación de Carnavales, Semana Santa y yo pregunto cómo se nos va a plantear la navidad, es una campaña muy fuerte, también me pongo en el lugar de los comerciantes ,¿cuánto aguantaremos?. Aquí es donde necesitamos a nuestros gobiernos e instituciones que nos tendrán que echar una mano”.

