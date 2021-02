Los hosteleros acusan a la Delegación del Gobierno de "boicotear" la manifestación de este miércoles en Toledo

Las asociaciones profesionales de Hostelería de las distintas provincias de Castilla-La Mancha han convocado una rueda de prensa urgente en la que han informado de que la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma está entorpeciendo el desarrollo de la manifestación prevista para este miércoles en protesta por el cierre al que están sometidos desde el pasado 18 de enero debido al avance del coronavirus.

El secretario de la Federación Regional, Valentín Salamanca, ha afirmado que han recibido comunicación del Gobierno estatal en la que se informa de que la protesta no puede finalizar a las puertas del Palacio de Fuensalida, la sede del Ejecutivo autonómico, alegando tres extremos: que se estorbaría la salida del Colegio Divina Pastora, que el autobús municipal de la línea 2 no podría dar la vuelta en la cabecera de su parada y que en esa plaza aparcan coches oficiales.

"La excusa del autobús nos parece ridícula. Nos dejan pasar por la Puerta del Cambrón y pasar por el Paseo del Tránsito, pero no nos dejan llegar al Palacio de Fuensalida para no mostrar allí nuestra disconformidad", ha asegurado Salamanca.

En todo caso, ha avanzado que se mantiene la convocatoria de la manifestación después de haber propuesto a la Subdelegación del Gobierno adelantar la salida a las 10.00 horas y recortar el recorrido desde Tavera hasta Fuensalida descartando el regreso por Recaredo para ocasionar así menos molestias.

El presidente de la Asociación regional, José Rodero, ha tomado la palabra para lamentar que se coarte a los hosteleros esta protesta, añadiendo además que en el caso de las asociaciones provinciales de Cuenca y Albacete han sido informados de que no pueden saltarse el cierre perimetral decretado en las medidas vigentes que pesan sobre la región para llegar a Toledo.

David Giménez, desde Albacete, ha informado de que vía llamada telefónica por parte de la Subdelegación del Gobierno se les ha comunicado que no tienen permiso para saltarse este cierre perimetral.

"Están intentando boicotear la manifestación pero vamos a dar un paso adelante y vamos a estar allí para manifestarnos en Fuensalida o en el itinerario que esté marcado", ha apuntado.

Alfonso Silva, de la federación toledana, ha tirado por su parte de hemeroteca para decir que ya se han producido manifestaciones de hosteleros frente al Palacio de Fuensalida en el pasado. "No robamos nada, no arrancamos adoquines, no provocamos altercados, sólo queremos decir en voz alta cerca de la administración que nos tutela la situación tan difícil que estamos atravesando".