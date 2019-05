Los Equipos Roca de la Guardia Civil nos explican cómo evitar los robos de la próxima campaña de ajos

De cara a la próxima cosecha del cultivo del ajo en Castilla-La Mancha hablamos con el Cabo 1º Francisco Javier Espada. Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, que nos explica cuál es la labor del "Equipo Roca" dentro de la Guardia Civil y nos ofrezca consejos relacionados con la prevención de Robos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

.-¿Qué precauciones pueden adoptar los Agricultores y Ganaderos, para prevenir los Robos y otros hechos delictivos?

En primer lugar la colaboración ciudadana, el avisar y poner en conocimiento, de la Guardia Civil, de cualquier vehículo, matrícula, color, tipo de vehículo o persona, que no realicen actividad alguna, cree sospechas o que no sea habitual verla por las inmediaciones de las explotaciones agrícolas, ya que los agricultores son los que mejor conocen la zona y las persona que transitan por las inmediaciones donde se ubican los cultivos ya que estas personas, pudieran estar obteniendo información sobre, la maquinaria, motores, casas de campo, herramientas, ganado horarios de trabajo etc..

En segundo lugar, denunciar los hechos que se comentan lo antes posible con el fin de poder iniciar lo antes posible las investigaciones y llegar a identifica y detener lo antes posibles a los autor/es de los hechos, así como poder recuperar los efectos sustraídos. Así se puede crear un mapa de riesgos y establecer dispositivos preventivos para evitar que se sigan cometiendo hechos delictivos.

En Tercer lugar, evitar dejar maquinaria y utensilios en el campo, caminos o exterior de instalaciones, para dificultar la actuación del delincuente. En el caso de la recolección del Ajos, una vez se extraen de la tierra, no dejarlos en la parcela, sin no llevárselos y almacenarlos en otro lugar, así como en el caso de dejarlos en la parcela, dejarlos lo más alejados de caminos, carreteras y lugares de fácil acceso.

Si por el trabajo a realizar, se tengan que dejar, dichos utensilios o maquinaria, en las explotaciones agrícolas, procurar dejarlos cerrados, sin llaves y sin objetos o herramientas de valor, así como en el caso de maquinaria o aperos, que carecen de matrícula o números de serie, marcarlos con una inicial, dibujo o pintura, con el fin de que en el caso de ser sustraídos se puedan identificar. En el caso de la recolección de Ajo, marcar los Palots o embases donde se almacenan. Así como en el caso que tengan, matrícula, modelo, marca o número de serie, anote todos los datos de los mismos.

.- ¿En el caso de que los efectos sustraídos, sean lo Ajos, cuya campaña de recolección está próxima, que medidas se adoptan para poder recuperar así como identificar a los autor/es de los hechos?

Una vez sustraídos es difícil localizar los Ajos sustraídos ya que a parte de la cantidad de ajos que se han podido sustraer, los únicos datos que se tienen son el tipo de variedad.

El motivo de sustraer los Ajos, es para venderlos y obtener un beneficio económico, dependiendo la cantidad, los suelen vender en mercadillos, venta Ambulante, así como en almacenes, por lo que a raíz de cometerse los robos, se realizan vigilancias e identificaciones de personas y vehículos, así como se Inspeccionan almacenes y establecimientos que se dediquen a la compra de Ajos.

.- ¿ A parte de los Robos y Hurtos que más hechos se investigan relacionados con las explotaciones agrícolas y ganaderas?

Todo tipo de hechos delictivos contra el Patrimonio, que tienen relación con estos sectores, como pueden ser estafas, en el comercio de distintos productos agrícolas, estafas relacionadas con las ayudas PAC, al solicitar dichas ayudas de manera ilícita y también la venta de productos utilizados para el cultivo, como recientemente, la operación que se ha llevado a cabo relacionada con el comercio ilícito de Arsenito Sódico, donde se detuvo a 7 personas, así como se intervino gran cantidad de embases y productos.

.-¿ Como ponerse en contacto con la Guardia Civil, en caso de Urgencia o de haber sido víctima de un hecho delictivo?

Llamando al teléfono 062 o bien personándose en cualquier Cuartel del la Guardia Civil, donde a parte de poner en conocimiento cualquier incidencia, también pueden contactar con el Equipo Roca.