Mas de 1.000 personas asisten esta tarde a los XXIII Galardones Empresariales de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO). Hablamos con su secretario general, Manuel Madruga “Estamos orgullosos de ser empresarios, que es nuestro lema y también de reconocer cada año a estas empresas que a pesar de la situación actual trabajan muy duro por salir adelante”.

17 empresas se suman este año a la larga lista de reconocimientos durante estos 23 años, aunque según reconoce Madruga, antes era más fácil crear una empresa: “Hace 23 años era más fácil constituir una empresa, tenías que ir al notario, no había adelantos tecnológicos como los que tenemos hoy en día, pero no se ponían tantas trabas por parte de las administraciones locales para poder implantar un negocio y que te llegara tan tarde la autorización o la licencia que tengas que hacer”.

“A los empresarios nos preocupa mucho que pueda haber un Ministro de Trabajo de sesgo comunista”

La situación política actual, sin un gobierno y el pacto con Podemos preocupa y mucho a los empresarios: “El que pueda haber un ministro de trabajo de sesgo comunista la verdad es que preocupa bastante, el empresario en este momento está bastante alarmado porque es una pieza angular de la empresa y porque además prevee que pueda de alguna manera generar algún tipo de conflicto que ahora ya no existe. Creo que las relaciones empresario-trabajador son cada más de confianza y el trabajador es cada vez más consciente de que cuanto mejor le vaya a su empresa , mejor le va a ir a él y yo creo que convertir un ministerio de trabajo en algo muy extremo no estaría bien, pero y confío en que cuando uno se aproxima ya a lo que es gobernar, de alguna manera, relaja ciertos postulados, porque como mantengan lo que han dicho en campaña los empresarios están muy preocupados”.

“nos llaman dramáticos por avisar de la desaceleración económica, pero lo único que podemos hacer los empresarios es decir la verdad”

Madruga sigue insistiendo en que no se están tomando medidas ante la visible desaceleración del país y de Europa “Llevamos un año y medio diciendo que notábamos ya determinados signos que claramente nos llevaba hacía una desaceleración económica muy importante son signos de la inversión interanual de las empresas, estaban creciendo entorno a un 5%, ahora mismo ya no lo hacen y el consumo se está empezando a paralizar. Nos llaman dramáticos porque decimos esto, pero los empresarios, igual que los medios de comunicación sólo podemos decir la verdad y llevamos mucho tiempo sin un gobierno para poner encima de la mesa las medidas que se pueden adoptar y no sabemos a lo que nos exponemos ahora”.

23 PREMIOS

En total son 17 galardones elegidos por el jurado más 4 de designación directa: Ángel Felpeto, la UME, la Delegación de Defensa y Juan Francisco García Martín, expresidente de la entidad.

Van a asistir en torno a 1000 personas, "tenemos tres eventos esta noche, la entrega de los galardones, la cena de fraternidad y el boche final con el monólogo de Goyo González".