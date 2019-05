Los empresarios "desbordados" por el registro de la jornada laboral. Entrevista Manuel Madruga. FEDETO

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha afirmado que la entrada en vigor del registro de jornada laboral está “desbordando” a pequeños y medianos empresarios, por los problemas y dudas que genera, y ha confiado en que sea eliminado “con el tiempo”. Madruga ha segurado en "La Mañana de Herrera" en COPE CLM que "No se entiende que ahora que estamos encaminandonos a una mayor flexibilidad para los trabajadores nos impongan mas obligaciones que suponen un coste económico y unos esfuerzos organizativos que para la pequeña y la mediana empresa no se sostienen. Es una nueva medida que se une a otras obligaciones como la Ley de Protección de Datos donde las pequeñas empresas se las trata como si fueran empresas de la talla de Google, tenemos que cumplir con la misma normativa".

DIÁLOGO SOCIAL ENTRE EMPRESARIOS, ADMINISTRACIONES Y SINDICATOS

Por otra parte ha pedido diálogo social de cara a los próximos gobiernos que salgan de las elecciones del 26 de mayo y que no sólo realicen pactos entre los diferentes partidos, que también hablen con los empresarios para solucionar problemas como la excesiva burocracia para los emprendedores , la seguridad social o los muchos impuestos que tienen " el empresario lo que quieres es opinar porque muchas veces se legisla pensando exclusivamente en las grandes empresas con grandes beneficios, cuando ahora mismo la pequeña y mediana empresa prácticamente no está dando beneficios porque tiene muchos impuestos, tiene una seguridad social muy alta y tenemos que dedicar mucho tiempo a gestionar la burocracia que de una manera o de otra procede de la administración. Si los políticos hablaran más con los empresarios podríamos aportar soluciones a nuestros problemas. Pero es cierto que la situación política que estamos viviendo, con una fragmentación de los partidos, donde no sabemos qué va a pasar va a abocar a mantener acuerdos que no sólo deberían mantener entre ellos, deberían escucharnos porque nosotros sólo queremos crecer y legitimamente obtener beneficios si podemos. Pero ahora mismo estamos preocupados por una posible crisis económica".