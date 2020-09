"Los Centros de Salud no están advertidos de la coordinación con los colegios"

La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo critica en una entrevista en "Herrera en COPE CLM" la improvisación en la vuelta al cole “Los protocolos no están en marcha y la plataforma digital tampoco, incluso los docentes todavía no han recibido formación sobre esta plataforma. Hay que trabajar sobre la base de que puede haber más rebrotes y puede ser que haya que cerrar algunos centros educativos o que exista confinamiento de localidades y necesitamos más medidas de las que se están tomando. Hay que anticiparse y ponerse a trabajar y no pensar en titulares. Queda mucho por hacer”.

"Los centros de salud no están advertidos de la coordinación con los centros educativos y además están saturados"

Picazo asegura que no se ha preparado la coordinación entre los centros sanitarios y los educativos: “Los centros de salud no han sido advertidos de esa coordinación que debe existir con los centros escolares tal y como ha anunciado la consejera de educación. Además los centros de salud están saturados. No es cuestión de que los consejeros de Sanidad y Educación se hayan reunido. Esta medida tendría que estar ya preparada desde hace meses. Vemos improvisación y no sabemos quién está al mando”.

"Estamos para trabajar, en los presupuestos no valen los electoralismos"

Al margen de lo que pase a nivel nacional con los presupuestos y el apoyo ofrecido por Ciudadanos. Aquí en CLM, en apenas un mes también se presentarán los nuevos presupuestos de CLM. Desde el partido naranja se muestran dispuestos a trabajar y colaborar en su aprobación, pero exigen conocerlos “Está registrado en el Pacto de Reconstrucción que tenemos que negociar ese marco para el año que viene. Es necesario, todos sabemos la situación que tenemos, somos una de las comunidades más afectadas por este virus y no podemos andar con electoralismos".

En cuanto al Plan de financiación local, la portavoz de Ciudadanos se muestra contraria a entregar el remanente al gobierno de Sánchez “Los ayuntamientos deben poder utilizar sus remanentes y no necesitan que se les devuelva el dinero de aquí a unos años. Lo necesitan ya”.

Por último, señala la importancia de contar con toda la información sobre los datos de contagiados por coronavirus en CLM. A partir del jueves 3 de septiembre, el gobierno regional ofrecerá el número de positivos que aparezcan en municipios con más de 1.000 habitantes: “Antes de que el consejero hiciera el anuncio, nosotros lo reclamábamos en las Cortes .En otras comunidades incluso se ofrece la información por barrios o distritos. Es importante que exista esa transparencia”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA