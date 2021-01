Los autobuses de Toledo no funcionarán hasta que no haya rutas seguras

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón cuenta en COPE Toledo cómo está la situación en estos momentos en la ciudad "Han sido tres días nevando sin parar y las bajas temperaturas han congelado la nieve y es muy preocupante, es una situación difícil y que hay que administrar con mucha tranquilidad y responsabilidad y por parte de los vecinos con mucha paciencia. Comprendo las situaciones que tenemos, pero poco a poco las vamos aliviando”.

"Desde el primer minuto nuestro objetivo ha sido abrir canales de comunicación con el hospital y los centros de salud"

A pesar de estar prevenidos y con el operativo preparado, en ningún momento se esparaban un temporal de tal magnitud “Desde el paso lunes triplicamos todos los servicios en previsión de lo que pudiera pasar, pero jamás nos imaginamos como la fuerza de la naturaleza ha caído sobre Toledo. Lo que estamos haciendo desde el primer minuto es abrir canales seguros de comunicación con toda la ciudad, porque Toledo se quedó bloqueada con el resto de la provincia y entre los diferentes barrios y era necesario abrir comunicación con los centros hospitalarios y los centros de salud y luego poco a poco, trabajando en abrir zonas para conectar los barrios, que ayer lo conseguimos”.

"Si el ejército no nos hubiera ayudado, hubiéramos tardado semanas en limpiar el Casco Histórico"

Lo más complicado sigue siendo la zona del Casco Histórico “Es el barrio más complicado porque es el más grande de Europa, con mucha población mayor, con muchas cuestas y callejuelas muy estrechas y aquí tengo que agradecer al Ejército de Tierra que tiene a 200 soldados limpiando 14 rutas en esta zona. Si no es por ellos hubiéramos tardamos semanas en limpiar el Casco”.

"Los autobuses urbanos no funcionarán hasta tener rutas seguras"

Tolón reconoce que todavía no saben cuándo se va a poder reanudar el funcionamiento de los autobuses urbanos en la ciudad "Hasta que no tengamos una completa seguridad no vamos a ponerlos en marcha, estamos trabajando en ello y aún así no se podrán abrir todas las líneas, pero sí asegurar que los barrios estén comunicados con el Hospital Virgen de la Salud. Ante cualquier urgencia de los ciudadanos deben llamar al 112 para que no tengan ningún problema".

"Colegios cerrados hasta el lunes 18 de enero"

Los colegios estarán cerrados hasta el lunes “los colegios deben estar cerrados porque lo más importante es la seguridad de los niños, no solamente por el traslado entre barrios, también por las infraestructuras. Tenemos que comprobar que no hayan sido dañadas. Ayer y hoy en el Consejo Escolar hemos pedido a la Junta de Comunidades de CLM que los colegios de forma presencial no se abran por lo menos hasta el lunes”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA.