Los agricultores sorprendidos por el adelanto de la prohibición de quema de rastrojos. Blanca Corroto

Los agricultores de Castilla-La Mancha se han visto sorprendidos por el adelanto de la prohibición de quema de restos vegetales, debido a la sequía. La presidenta de Asaja en Toledo, Blanca Corroto asegura que muchos no han podido eliminar los restos de poda de las viñas "entendemos perfectamente que estamos en plena sequía y el peligro que hay de incendio, pero a los agricultores les ha pillado desprevenidos y son muchos los que no han podido deshacerse de los restos de la poda, unos restos que no se pueden quedar en el campo y lo que les estamos pidiendo a los agricultores es que se pongan en contacto con sus oficinas agrarias comarcarles, para que les puedan ofrecer alguna solución".

Ampliación del plazo y de los municipios declarados de emergencia temporal cinegética por la superpoblación de conejos

Por otra parte ha agradecido a la Consejería de Agricultura de CLM el que haya estimado la solicitud de ASAJA de ampliar la comarca de emergencia cinegética a más de 200 municipios de CLM por daños de conejo de monte. " En la provincia de Toledo ha sido ampliado a los municipios de Casarrubios del Monte, Valmojado, Viso de San Juan, Cobisa y Chueca . No nos han aceptado los pueblos de Carranque y Cuerva, pero hay que agradecer que nos quicieran caso. Hace unas semanas que estábamos viendo que la superpoblación de los conejos seguía existiendo no sólo en las comarcas ya declaradas de emergencia cinegética sino en otros municipios de la región. La declaración expiraba el 31 de marzo y se ha ampliado el plazo".