"Los agricultores no podemos controlar a los temporeros de la vendimia las 24 horas"

Castilla La Mancha va a obligar a los empleadores de la campaña de la Vendimia a hacer un listado de los temporeros contratados para evitar contagios por Covid-19. La Presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto, ha comentado que “aún no sabemos muy bien en qué consiste, es solo un anuncio, no sabemos que hay que decir, qué hay que poner, solamente sabemos el anuncio pero no sabemos cómo se tiene que desarrollar, no sabemos absolutamente nada”.

Corroto ha aclarado que “nosotros somos responsables de estas personas que vienen ya contratadas, porque una cosa son los asentamientos y otra cosa los trabajadores que nosotros vamos a traer para la vendimia, que son trabajadores que llevan viniendo muchos años a trabajar. Nosotros durante las horas de trabajo somos responsables de ellos pero una vez que acabe la jornada y se vayan a sus casas por más que les digas o les dejes de decir no vamos a ir detrás de ellos. Nosotros les diremos lo que deben o no deben hacer pero luego que no nos echen a nosotros la culpa si uno ha salido, otro se ha ido..., porque nosotros no somos responsables de eso”.

La Presidenta de la patronal del campo ha comentado que “ya estábamos trabajando junto con los sindicatos en un protocolo para la vendimia pero de repente nos encontramos que el consejero ha anunciado que se va a hacer una orden Covid que no sabemos en qué va consistir ni qué es lo que nos van a decir, porque de momento a día de hoy tampoco tenemos ningún borrador ni se ha convocado la mesa anunciada por Martínez Arroyo”.

“Estas personas que van a venir son personas que vienen con su contrato de trabajo, que llevan muchos años vendimiando, trabajando con nosotros -insiste Corroto- Las medida de seguridad, pues todo nos las sabemos: geles desinfectantes, distancias y ese largo etcétera. Pero vienen muchas familias, vienen marido y mujer y los hijos, gente que está viviendo en la misma casa el empresario sabe perfectamente lo que tiene que hacer a los que hay que separar y a los que pueden ir juntos”.

Vendimiar con mascarillas

Confía la responsable de ASAJA en que “a dos metros o dos metros y medio de distancia se está guardando perfectamente la suficiente distancia de seguridad para que no tengan que vendimiar con mascarilla porque evidentemente a estas altas temperaturas imaginaros... guantes siempre se les da, en cuanto a desinfectar sus herramientas de trabajo, bueno pues eso es algo nuevo que efectivamente se les dirá, y que en vez de llevar botijos de agua sean botellas. El empresario sabe perfectamente cómo lo tiene que hacer y es el primero que no quiere que pase nada porque su patrimonio y su campaña está en el juego por lo que adoptaremos todas las medidas y recomendaciones de Sanidad que ya todos conocemos”.