Más de 200 agricultores de la Puebla de Almoradiel saldrán mañana a partir de las 11:00 de la mañana por las calles de su pueblo para dejar claro al alcalde que no están dispuestos a ser ellos los que paguen el incremento del gasto municipal y las mejoras en el alumbrado público con la subida del 30% del IBI rural que ha aprobado el pleno del ayuntamiento.

"El ayuntamiento quiere que paguemos los agricultores el alumbrado de todo el pueblo"

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con el agricultor Benedicto Palomino " Ya no son los 4 euros que vamos a pagar de más por hectárea, es que no es justo que en el año que estamos pasando y como están los precios de venta en la agricultura, nos suban el IBI. La excusa que nos han puesto es que quieren poner la iluminación nueva y les hace falta recaudar dinero, pero el alumbrado es para todos, no solamente para los agricultores".

"No pueden subirnos el IBI en un año en el que lo estamos pasando muy mal"

La subida de impuestos lastrará aún más la economía de un sector que está atravesando una importante crisis de rentabilidad por los bajos precios en origen y el incremento de los costes de producción, crisis agravada aún más por la caída de las exportaciones y el cierre del canal HORECA como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. Benedicto se dedica al viñedo "Y este año, aunque hemos tenido una cosecha muy buena, nos han bajado los precios un 30%, más baratos que el año pasado. Hemos hecho menos dinero que el año pasado y hemos tenido muchos más gastos".

El malestar es generalizado, máxime cuando han demostrado su implicación con la localidad, trabajando como actividad esencial durante el Estado de Alarma y desinfectando las calles del municipio durante la pandemia "Así nos dan las gracias ahora".

La subida del Impuesto de Bienes Inmuebles fue aprobada en el ayuntamiento en un Pleno Extraordinario celebrado el pasado 9 de noviembre "El alcalde convocó de manera urgente el Pleno y no avisó a nadie. Yo estoy también en un Consejo de radio local y no ha contado con nosotros tampoco".

Los agricultores se concentrarán mañana 25 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza del Ayuntamiento y a ellos se unirán los tractoristas que habrán recorrido previamente en una tractorada algunas de las calles del municipio.

