Un centenar largo de agricultores y ganaderos participarán este lunes en una tractorada histórica en protesta por los bajos precios en la N-430. Mejor no circular entre las 10.00 y las 13.00 horas entre Puebla de Don Rodrigo y el Puente de Retama

Cientos de agricultores y ganaderos de Agudo y Puebla de Don Rodrigo han participado en la tractorada de protesta por los bajos precios en origen que ha colapsado este lunes la N-430 entre Puebla y el Puente de Retama. Hemos hablado con José Manuel y José Javi:

José Manuel : “ Sabemos que por esta carretera pasan muchos camiones y los tenemos parados, ellos no tienen la culpa pero es que no podemos hacer otra cosa... vamos sin banderas, aquí no hay siglas políticas, solo agricultores y ganaderos. Yo tengo 42 años y hace 30 años veía a mi padre que vendía los corderos, el cereal, el trigo, todo al mismo precio que lo vendemos ahora, pero los costes de producción se han multiplicado por cinco. El gasóleo estaba a unas 40 pesetas ahora está a 90 céntimos, no es que nos quejemos de vicio es que vamos a tener que abandonar el campo e irnos a la ciudad. En la tienda todo vale mucho, pero no sé donde va a parar ese dinero porque a nosotros nos pagan muy poco “.

En cuanto al más que probable recorte de la PAC, José Manuel asegura que le preocupa menos: “todas las ayudas que nos den nos viene muy bien, pero nosotros lo que queremos son precios justos, no limosnas...”.

“Tengo la sensación que el gobierno no tiene intención de cambiar nada, pero nosotros tampoco tenemos otra cosa que hacer en todo el año nada más que dar la lata”

José Javi es agricultor y ganadero: “Teníamos que estar hoy aquí porque no aguantamos mas.. el mundo rural se muere y sin nosotros no hay nada, todo sale de nosotros, todo lo que se consume en la ciudad sale del campo. Necesitamos unos precios dignos porque no se puede soportar , los precios son los mismos que hace 30 años y la vida se ha multiplicado por 30. Hay un momento que no podemos llegar a mas. El olivar está llegando a un punto que cuesta más mantener el olivo que el precio que nos están pagando por la aceituna. El precio de los terneros es un precio ruinoso, ridículo y luego los intermediarios son los que se están llevando todas las ganancias y esto no se puede soportar”.

Escucha la entrevista: