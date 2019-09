La lluvia retrasa la vendimia y no es suficiente para aliviar la sequía y los problemas de los ganaderos

GOTA FRÍA EN TOLEDO

Retrasos en la recogida de la uva, pérdida de parte de la cosecha en casos puntuales, numerosas parcelas inundadas y destrozos en caminos son algunas de las consecuencias de la gota fría en la agricultura en la provincia de Toledo. Las zonas más afectadas son La Mancha y la comarca de Mora.

PRINCIPALES DAÑOS EN AGRICULTURA

Principalmente ha afectado al viñedo. Aunque hay variedades que ya se han recogido, el grueso, como es la airén, que predomina en nuestra provincia, y algunas otras, aún no se habían empezado a vendimiar.

Precisamente este lunes se iniciaba la vendimia en muchos pueblos de la provincia pero muchos agricultores no han podido comenzar debido a que sus parcelas están encharcadas y no han podido entrar.

El exceso de agua puede provocar una bajada del grado, riesgo de podredumbre. Pero habrá que esperar unos días, cuando se empiece a vendimiar, para ver el alcance real de los daños porque sí que hay una extensa superficie de viñedo anegada.

Ahora mismo, la uva mojada se pasa más rápidamente, por lo que urge poder vendimiar cuanto antes. Y nos preocupa que esto no se pueda hacer porque, además de que hay parcelas donde no se va a poder entrar en días, hay poca mano de obra, y el agricultor no tiene posibilidades de contratar más personal para acortar la vendimia.

Además de las inundaciones, hay otros daños. Por ejemplo, en Villcañas, en algunas zonas el agua vino acompañada de pedrisco y ha tumbado viñas en espaldera y olivos pequeños, de producciones en intensivo.

En Mora, Urda o Tembleque, donde hemos visto imágenes con calles inundadas, en agricultura no hay daños cuantioso, solo algunas tierras situadas en zonas bajas anegadas.

También hay que resaltar los destrozos en los caminos que, en algunos casos, han sido muy importantes.

PETICIONES DE ASAJA ANTE ESTOS DAÑOS

Nuestras peticiones van más en el camino de prevenir. Vamos a pedir que las Confederaciones Hidrográficas limpien o autoricen a hacer limpiezas EFECTIVAS de cauces.

ASAJA lo llevamos años diciendo. Aparte de la cantidad de lluvia caída, en algunas zonas las inundaciones se habrían podido prevenir o, al menos, habrían sido menos importantes, si todos los cauces de arroyos y ríos estuvieran perfectamente limpios, algo que no sucede y que provoca no solo daños por inundaciones sino que la mayor parte del agua se pierda, al desbordarse los cauces, y no llegue a embalses o pantanos.

También vamos a pedir que se arreglen los caminos.

HACE UNA SEMANA HABLÁBAMOS DE LO MAL QUE LO ESTÁN PASANDO LOS GANADEROS EXTENSIVOS POR LA SEQUÍA. ¿ESTO PUEDE MEJORAR SU SITUACIÓN?

En las principales zonas ganaderas no ha llovido o ha caído muy poca agua. En las comarcas de Talavera, La Puebla de Montalbán, Menasalbas, donde más se concentra la ganadería, en el mejor de los casos ha llovido uno 6, 8 litros.

Así, que lo que la lluvia no ha servido para ayudar al sector ganadero, por lo que mantenemos las reivindicaciones al respecto: que se ayude a los ganaderos para hacer o comprar estructuras de abastecimiento de agua como balsas de almacenamiento, cisternas, abrevaderos móviles; medidas fiscales: rebajas seguridad social, IBI rústico, etc.