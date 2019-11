Lentes de orto-K. "Te corrigen la vista mientras duermes"

Tenemos entre nosotros hoy, en este espacio ofrecido por el Colegio de Ópticos-Optometristas en Castilla la Mancha a D. Juan Carlos Fraguas Izquierdo, El Delegado de Madrid de la 1ª Delegación del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, para hablar de la ortoqueratología y de las lentes de orto-K. ¿Qué es esto de la ortoqueratología?

JC: Una de las asignaturas en el grado de Óptica y Optometría es la contactología, que es donde se estudian los diferentes tipos de lentes de contacto que podemos adaptar para corregir las diferentes ametropías (miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia). Dentro de esta asignatura es donde encontramos las lentes de orto-k, hay otras lentes especiales que también vemos como las esclerales, semiesclerales… Pero centrándonos en las lentes de orto-k y la ortoqueratología esta fue definida en 1976 como la reducción, modificación o eliminación de las anomalías refractivas, por la aplicación programada de lentes de contacto.

¿Y cómo reducen la ametropía estas lentes orto-K?

JC: La ametropía se compensa por el moldeo que provoca la lente en la cornea. El epitelio que es la capa más externa de la cornea se modifica según la lente de contacto. No existe alteración de la morfología de la cornea. Existen diferentes estudios científicos que han demostrado y avalan la no alteración del funcionamiento del epitelio, cuya permeabilidad no se compromete.

Para que se entienda mejor, es una técnica no quirúrgica que no se aplica para el tratamiento de ninguna patología, sino para la compensación de ametropías, como hemos dicho anteriormente. Gracias al uso nocturno de lentes de contacto se reduce la miopía y el astigmatismo de tal forma que el usuario puede tener una buena visión durante el día sin ayuda de gafas ni lentes de contacto.

Entonces esta técnica se practica desde hace mucho tiempo ¿no?

JC: Si efectivamente es algo que se lleva practicando mucho tiempo aunque en los últimos años el uso se ha extendido bastante más por los materiales y diseños de las lentes de orto-k

Nos has hablado de las lentes de orto-k ¿cuéntanos que son y que particularidad tienen estas lentes?

JC: Son unas lentes de contacto gas permeable con un diseño especial que nos moldean la cornea mientras dormimos y así reducimos la graduación del usuario consiguiendo buena agudeza visual durante el día.

¿Entonces estas lentes se usan solo para dormir sin problemas?

JC: Si efectivamente aunque con las lentes vamos a tener buena agudeza visual el uso es para cuando vamos a tener los ojos cerrados, durmiendo. El material de las lentes permite que la cornea se oxigene perfectamente y siguiendo las pautas de cuidado y mantenimiento que nos marcará el óptico-optometrista no tendremos ningún problema. Eso si, es importante que como con cualquier lente de contacto cumplamos las revisiones periódicas pautadas por nuestro óptico-optometrista.

Es un procedimiento totalmente reversible y seguro, ya que de una forma controlada y dirigida se va moldeando la cornea.

¿Juan Carlos dónde y cómo podemos adquirir estas lentes de contacto?

JC: Bueno como cualquier lente de contacto hay que hacer una adaptación y unas pruebas iniciales para elegir la lente más apropiada, estas pruebas las realizará un óptico-optometrista. Para adaptar este tipo de lentes es necesario realizar topografías cornéales durante el proceso, es la forma de ver el relieve de la cornea y como se va modificando. Las lentes de orto-k son productos sanitarios seriados que requieren de adaptación individualizada, cuya venta y adaptación debe de realizarse en establecimientos sanitarios es decir en ópticas.

¿Y a que personas aconsejas el uso de estas lentes?

JC: Estas lentes son muy recomendadas para el control de miopía en niños, hay bastantes estudios con diferentes comparativas y esta es una de las técnicas que mas frena el aumento de la miopía. El número de miopes cada día es mayor y una forma de frenar esta miopía es con este tipo de lentes. En los niños enseñamos a los padres a poner y quitar las lentes y su cuidado.

Los jóvenes y adultos que por cualquier motivo quieran prescindir de las gafas o de llevar lentes de contacto por el día también son buenos candidatos. Deportistas, cocineros … Los interesados les invito se acerquen a una óptica y consulten su caso particular.

¿Qué consejo darías a las personas que estén interesadas en este tipo de lentes?

JC: Bueno quizá es repetir un poco lo dicho que los usuarios sean fieles a las recomendaciones y visitas pautadas por el óptico optometrista. Estas indicaciones van a venir especificadas en el consentimiento informado que les darán. Y que tengan en cuenta que es un tratamiento totalmente reversible.