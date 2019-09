Lentes de contacto. Consejos del Colegio de Ópticos-Optometristas de CLM

Hoy vamos a hablar de lentes de contacto con Carlos Rubio, miembro de la Junta de Gobierno de la Primera Delegación del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.

¿Qué es una lente de contacto?

UNA LENTE DE CONTACTO ES UN PRODUCTO SANITARIO, DESTINADO A LA COMPENSACIÓN DE DEFECTOS VISUALES, QUE REQUIERE ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA POR SU ÓPTICO-OPTOMETRISTA.

EN GENERAL, SE TRATA DE UN POLÍMERO PLÁSTICO, QUE TIENE UNAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS QUE LO HACEN BIOCOMPATIBLE CON EL OJO.

¿Cómo se hace esa adaptación individualizada?

ES IMPRESCINDIBLE QUE EL ÓPTICO-ÓPTOMETRISTA HAGA UN MINUCIOSO EXAMEN OPTOMÉTRICO QUE INCLUYE ESTUDIAR LA LÁGRIMA, CÓRNEA, PÁRPADOS, ESTADO DE SALUD GENERAL, PARA QUÉ Y DÓNDE VA A USAR LAS LENTES DE CONTACTO, Y POR SUPUESTO LA GRADUACIÓN, QUE EN MUCHOS CASOS ES DISTINTA DE LAS GAFAS.

CON TODOS ESOS DATOS SE CALCULAN LOS PARÁMETROS DE LA LENTE DE CONTACTO. SE ENSEÑA A PONER Y QUITAR LA LENTE Y TRAS VARIAS REVISIONES CON DISTINTO NÚMERO DE HORAS, SE PRESCRIBE LA MEJOR LENTE PARA ESE MOMENTO QUE NO QUIERE DECIR QUE VAYA A SER LA MEJOR LENTE PARA SIEMPRE

¿Cualquier persona puede llevar lentes de contacto?

BAJO LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL OPTICO-OPTOMETRISTA QUE ES EL PROFESIONAL SANITARIO CAPACITADO PARA REALIZAR LA ADAPTACIÓN, VENTA Y CONTROLES DE LAS LENTES DE CONTACTO MIENTRAS EL PACIENTE LAS ESTÁ USANDO Y, SIEMPRE Y CUANDO, NO HAYA NADA QUE LO CONTRAINDIQUE, PODEMOS DECIR QUE CUALQUIER PERSONA PUEDE SER USARIA DE LENTES DE CONTACTO, SÍ.

Ya tengo mis lentes de contacto y me van fenomenal entonces, ¿Por qué es necesaria la supervisión permanente del óptico optometrista respecto a las lentes de contacto?

PORQUE LA LENTE DE CONTACTO QUE, COMO HE DICHO, ES UN PRODUCTO SANITARIO SUJETO A PRESCRIPCIÓN Y DE ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA, ESTÁ INTERACCIONANDO CON ESTRUCTURAS OCULARES QUE PUEDEN VERSE ALTERADAS POR UN USO INADECUADO DE LAS LENTES DE CONTACTO. EL ÓPTICO OPTOMETRISTA ES EL PROFESIONAL SANITARIO QUE PUEDE DETECTAR ESAS ALTERACIONES, PERO PARA ELLO DEBEN HACERSE LOS CONTROLES NECESARIOS.

Has comentado que las estructuras oculares que están interaccionando con las lentes de contacto pueden verse alteradas por un uso inadecuado de las mismas ¿En qué consiste ese uso inadecuado?

PRINCIPALMENTE EN NO RESPETAR EL NÚMERO DE HORAS MÁXIMO DIARIO DE USO QUE EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA LE MARQUE AL PACIENTE, DORMIR CON LAS LENTES DE CONTACTO, DUCHARSE O BAÑARSE CON ELLAS, NO UTILIZAR LAS SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTAMENTE Y, SOBRE TODO, NO REALIZAR EL CAMBIO SEGÚN MARCA EL FABRICANTE EN LAS LENTES DE CONTACTO DESECHABLES.

Pero yo sigo las instrucciones de mi óptico-optometrista y hago los cambios de lentes de contacto cada mes porque mis lentillas son mensuales. ¿Puedo sufrir esas alteraciones en las estructuras oculares igualmente? ¿Qué estructuras se ven afectadas por las lentes de contacto?

NO, SI SIGUES LAS PAUTAS DE TU ÓPTICO-OPTOMETRISTA NO TIENE POR QUÉ HABER NINGUNA ALTERACIÓN. LAS ESTRUCTURAS OCULARES QUE PUEDEN VERSE ALTERADAS SON LA PELÍCULA LAGRIMAL PRODUCIÉNDOSE SEQUEDAD OCULAR DESDE LEVE A SEVERA, LA CONJUNTIVA ORIGINANDO CONJUNTIVITIS DE DISTINTOS TIPOS Y LA CÓRNEA CON ALTERACIONES EPITELIARES COMO LAS EROSIONES, ÚLCERAS CORNEALES, NEOVASCULARIZACIÓN CORNEAL.

Entonces, ¿cuál es el origen de esas alteraciones? Me explico, ¿qué pasa en la lente de contacto para que se produzcan esas alteraciones?

LA LENTE DE CONTACTO ES UNA MALLA CON AGUJERITOS MUY PEQUEÑITOS CUYA SUPERFICIE HA DE ESTAR LIMPIA PARA QUE EL OXÍGENO FLUYA A SU TRAVÉS HACIA LA CÓRNEA Y ASÍ PUEDA HACER CORRECTAMENTE SU METABOLISMO. SI LA LENTE ESTÁ SUCIA LOS AGUJERITOS SE TAPAN Y ENTONCES SOMETEMOS A LA CÓRNEA A UNA SITUACIÓN DE HIPOXIA QUE NO PRODUCE SÍNTOMA ALGUNO DE FORMA INMEDIATA, PERO QUE A LARGO PLAZO PUEDE OCASIONAR LAS ALTERACIONES QUE HEMOS COMENTADO ANTERIORMENTE. ADEMÁS, AL ESTAR SUCIA LA LENTE DE CONTACTO SE PRODUCE UN ROCE MECÁNICO CADA VEZ QUE PARPADEAMOS QUE PUEDE INFLAMAR LA CONJUNTIVA QUE TAMPOCO PRESENTA UNOS SÍNTOMAS INMEDIATOS PERO QUE A LARGO PLAZO PUEDE IMPEDIRNOS EL USO DE LAS LENTES DE CONTACTO POR RECHAZO. ESA MALLA QUE DECÍA TAMBIÉN SE VA DEGRADANDO CON EL TIEMPO, POR ESO HAY QUE RENOVAR LAS LENTES SEGÚN INDICA EL FABRICANTE.

Entiendo. Entonces nos podemos encontrar en una situación en las que esas estructuras oculares se vean alteradas y no nos demos cuenta. Por eso nos dices que el control por parte del óptico-optometrista debe ser permanente, ¿verdad?

ESO ES. EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA PUEDE DETECTAR ESAS ALTERACIONES DE FORMA PRECOZ Y PLANTEAR ALTERNATIVAS AL PACIENTE PARA INTENTAR REVERTIRLAS CONTINUANDO USANDO LENTES DE CONTACTO. POR ESO ES NECESARIO PROGRAMAR UNA SERIE DE REVISIONES QUE EN FUNCIÓN DEL TIPO DE LENTES DE CONTACTO QUE ESTÉ USANDO EL PACIENTE SERÁN CON UNA FRECUENCIA U OTRA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL PACIENTE NOTE QUE LA LENTE DE CONTACTO LE VA BIEN.

¿Entonces podemos decir que el uso de lentes de contacto es seguro?

NO PODEMOS OLVIDAR QUE LAS LENTES DE CONTACTO NO SON INOCUAS, PERO SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE TU ÓPTICO-OPTOMETRISTA DE CONFIANZA, CAMBIANDO LAS LENTES DE CONTACTO DESECHABLES CON LA FRECUENCIA QUE MARCA EL FABRICANTE, YENDO A

LAS REVISIONES PERIÓDICAS Y ADQUIRIENDOLAS SIEMPRE EN SU ESTABLECIMIENTO SANITARIO DE ÓPTICA, EL USO DE LENTES DE CONTACTO ES MUY SEGURO.