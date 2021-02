PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA:

Todos los que somos ajenos a un hospital o un centro de salud, no llegamos a imaginarnos el infierno por el que pasaron los sanitarios en los primeros momentos de la pandemia. Angustia, miedo, muerte, desesperación... Son algunos de los sentimientos que han aflorado en cada uno de los 16 testimonios recogidos por la periodista toledana, Isabel Vidal Sánchez en su primer libro, publicado hace unos días, "En las trincheras del COVID".

En "Herrera en COPE Toledo" la joven escritora nos contaba que en muchas ocasiones, las charlas con estos sanitarios les ha servido de terapia porque en los primeros días de la pandemia nadie sabía a lo que se enfrentaban "Este ha sido uno de sus principales miedos, les pilló de sorpresa y pensaban que sería cuestión de unos pocos casos. No sabían como tratarlos, los pacientes ingresaban, empeoraban y se morían y para ellos eso era durísimo".

En la entrevista hemos tenido acceso a algunos de los testimonios grabados por Isabel para escribir el libro. Esto es lo que contaba una médico de un hospital de Castilla-La Mancha:

"Yo creía que se nos iban a morir todos porque no sabíamos como iba a evolucionar el virus. Íban ingresando a los pacientes de 7 en 7 y no dábamos abasto, y pensábamos en qué hacer el día que se nos acabaran las camas".

"El desbordamiento del sistema sanitario no era sólo que no había camas o no había respiradores, es que no había medicación, es que se nos caía la red de oxígeno, la red de aspiración. Llegaba un momento en que llamabas a Farmacia del Hospital y no tenían los medicamentos, nos decían que había desabastecimiento a nivel nacional, o no había tubuladoras para los respiradores...!es que era todo¡".