"Las residencias de mayores de Castilla-La Mancha en su gran mayoría están funcionando con normalidad". Es lo que asegura Francisco José Núñez, Presidente de ARTECAM, la Asociación de Residencias de Tercera Edad en la región que "de momento la situación está bastante controlada, al menos a día de hoy. Ahí estamos trabajando con nuestros profesionales médicos, enfermeras, auxiliares y todos los equipos que están funcionando muy bien y les doy las gracias porque son el motor de nuestras residencias. (ESCUCHA LAS VALORACIONES)

"Hay algunos casos- ha añadido- como lo ocurrido en Tomelloso, también un caso en Guadalajara pero en Castilla-La Mancha hay muchos centros y de momento la situación está bastante controlada"

Con respecto a las 15 muertes de mayores en una residencia en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, 14 de ellos por coronavirus, Núñez ha comentado que "no lo sé, no te puedo decir cuál es el orgien. Nosotros hemos cerrado los centros, no pueden acceder visitas, ni familia ni siquiera proveedores, una gran medida. Pero echamos en falta los equipos de protecciónno hay ni mascarillas, ni guantes, ni el resto de material. Ayer estuve hablando con la Dirección General de mayores de la Junta y hemos pedido urgentemene que nos den ese material que necesitamos, mascarillas sobre todo".

Las residencias de manera habitual tienen personal de asistencia 24 horas para los mayores "lo que ocurre es que algunos trabajadores se dan de baja por situación de riesgo y alguno también infectado, aunque a día de hoy son pocos, y no encontramos personal. Por eso, pedimos encarecidamente a la Consejería que nos permita contratar profesionales como auxiliares del tercer y último curso. Lo están estudiando y posiblemente sea factible. Otra de las cosas que pedimos es que la UME se pase también por nuestros centros para desinfectar como está haciendo en otros lugares, es de agradecer si así ocurriera".

Con respecto a los mayores "están muy animados, tranquilos, hablan con sus familias,no tienen ninguna alarma, hacen su dia a día con normalidad incluso muchas residencias están enviando vídeos a los familiares y todo está muy bien, como siempre".