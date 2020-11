Ser ganadero es muy duro. No hay fiestas, se pasa frío, hay que levantarse muy temprano y las jornadas se hacen eternas. Pero muchos ganaderos lo han mamado, como es el caso de nuestro invitado, Francisco García Peinado "Mi padre se iba a trabajar al monte y mi madre me metía en una cesta grande de mimbre con la toquilla, para que no me pisaran las cabras, mientras ella se iba a echarlas de comer y a ordeñarlas".

"Los ataques no paran, me tiro la noche envilo soñando que viene el lobo..."

Francisco lleva toda una vida cuidando del ganado y también de los intereses de sus compañeros. Es el presidente de los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara y en las últimas semanas están sufriendo el ataque de los lobos "Esto no cesa, a lo mejor tienen un mes que atacan prácticamente a diario y luego paran, luego vuelven, es imprevisible, cuando vas a la mañana a la explotación, que aquí en la Sierra es ganadería extensiva, no sabes lo que te vas a encontrar. Me tiro toda la noche con el sueño envilo y soñando que viene el lobo...".

"Los lobos son mas inteligentes que los mastines, mientras uno los entretiene, el resto ataca"

Son más de 60 ganaderos y no hay ninguno que se libre de haber sido atacado por los lobos, en un ataque perfectamente coordinado "el lobo es muy listo, se mete a contra del aire y cuando se quieren dar cuenta le tienen encima. Uno entra y los demás están en la retaguardia y si hay mastines, los perros se van al lobo que entra, mientras que los que van por detras son los que atacan. Son bastante más inteligentes y luego el poderío del lobo a la hora de enfrentarse con el mastín es de dos a cuatro".

"Las vacas están enfurecidas y nos atacan. En cualquier momento un golpe nos lleva al hoyo"

Y lo peor es que el ganado está cambiando su comportamiento, son más agresivos "Las vacas están enfurecidas, están más preocupadas de si viene el lobo. Los ganaderos hemos sufrido cinco ataques y revolcones prácticamente a diario. El problema gordo es que nuestra propia vida está en peligro. Estamos vendidos, en cualquier momento un golpe fortuito nos lleva al hoyo. ¿qué vale más, un lobo o un ganadero?".

Por cada animal muerto, los ganaderos cobran una compensación. Por ejemplo, por cada ternero, unos 500 euros, pero no les compensa. "Un ternero muerto hasta cinco meses, nos dan 500 euros. Lo que dejas de percibir de un ternero al destete a un ternero de cebo es bastante".

Pero para eso, los cadáveres tienen que aparecer. El problema es que muchas cabras y ovejas están desaparecidas, cuando son atacadas se meten en el monte, donde los buitres se echan encima rápidamente...y si no hay cuerpo, no hay dinero.

Algunos apuntan a que una solución es contar con la ayuda de mastines para vigilar el ganado "Los mastines solo arruinan al ganadero. con la alimentación, los seguros y las vacunas...".

