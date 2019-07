Las gafas de sol de mala calidad pueden dañar los ojos. Consejos del Colegio de Ópticos-Optometristas de CLM

-Hoy tenemos con nosotros a Carlos Rubio, miembro de la Junta de Gobierno de la Primera Delegación Regional del Colegio Nacional de Opticos-Optometristas. Buenos días, Carlos

-BUENOS DIAS, ES UN PLACER ESTAR CON TODOS USTEDES PARA HABLAR DE SALUD VISUAL

-Hoy queremos hablar de las gafas de sol, estamos en verano y pasamos más tiempo en la calle expuestos a la radiación solar porque hay más horas de luz. ¿Todos deberíamos usar gafas de sol? ¿Es bueno usarlas?

-POR SUPUESTO QUE ES BUENO USAR GAFAS DE SOL, TODOS DEBERIAMOS USARLAS DURANTE TODO EL AÑO, PERO NO CUALQUIER GAFA DE SOL. TIENE QUE SER UNA GAFA DE SOL QUE CUMPLA CON UNOS REQUISITOS MINIMOS DE CALIDAD.

-Claro, supongo que ahí está el problema. Podemos encontrar gafas de sol en muchas tiendas, gasolineras, se regalan al comprar otros artículos y lo que imagino que será más peligroso, están en el llamado “Top Manta”, ¿cómo podemos estar seguros que esas gafas cumplen con esos requisitos que nos mencionabas anteriormente?

-LA UNICA FORMA DE ESTAR COMPLETAMENTE SEGUROS ES ADQUIRIRLAS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE OPTICA PUES SU FUNCIONAMIENTO, INSTALACIONES Y PRODUCTOS ESTAN SOMETIDO AL CONTROL DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS CORRESPONDIENTES, PERO TAMPOCO TODOS LAS GAFAS DE SOL SIRVEN PARA TODO. EXISTEN DIFERENTES LENTES SOLARES QUE SON LAS MÁS ADECUADAS EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE CADA PERSONA QUIERA REALIZAR AL AIRE LIBRE Y SU OPTICO OPTOMETRISTA DE CONFIANZA PUEDE ORIENTARLE PARA ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN QUE CUBRA SUS NECESIDADES VISUALES.

-¿Qué debe tener una gafa de sol para considerarse una buena gafa de sol? ¿Cuáles son esos requisitos mínimos que debe reunir?

-LO PRINCIPAL ES QUE BLOQUEE EL 100% DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA, SEA DEL COLOR Y DEL TONO QUE SEA LA LENTE.

-¿Eso significa que aunque la lente no sea muy oscura también protege de la radiación ultravioleta?

-ASÍ ES. TODAS LA LENTES SOLARES DEBEN BLOQUEAR EL 100% DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA PROTEGER AL OJO. Y ADEMÁS, SEGÚN EL TIPO DE FILTRO REDUCEN EN MAYOR O MENOR MEDIDA LA CANTIDAD DE LUZ QUE ENTRA AL OJO. EXISTEN 5 CATEGORIAS DE LENTES SOLARES SEGÚN SU GRADO DE OSCURIDAD. EL FILTRO 0 ES para luminosidad muy baja, son lentes casi transparentes. EL FILTRO 1 ES PARA LUMINOSIDAD BAJA, SON IDONEAS PARA USO URBANO, EL FILTRO 2 Y 3 SON PARA LUMINOSIDAD MÁS ALTA, ACONSEJABLES PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, CAMPO Y PLAYA. EN CAMBIO EL FILTRO 4 ES EXTREMADAMENTE OSCURO, POR LO QUE SÓLO DEJA PASAR EN TORNO AL 5% DE LA LUZ VISIBLE. LOS FILTROS MÁS USADOS EN GAFAS DE SOL SON DE CATEGORIA 2 Y 3. EL FILTRO 4 SÓLO SE UTILIZARIA EN CONDICIONES DE ILUMINACION EXTREMADAMENTE ELEVADAS COMO POR EJEMPLO LA ALTA MONTAÑA, PERO SON TAN OSCURAS QUE NO SON APTAS PARA CONDUCIR.

-¿Y cómo podemos saber qué categoría tiene el filtro de mis gafas de sol?

-AL COMPRAR LA GAFA DE SOL EN SU OPTICA DE CONFIANZA LE DARÁN UN CERTIFICADO DE GARANTIA EN EL QUE APARECE, ENTRE OTRAS COSAS, EL TIPO DE FILTRO QUE TIENE LA GAFA

-¿Qué le puede pasar a nuestros ojos si no usamos unas gafas de sol buenas?

-SEGÚN LOS DEFECTOS DE LAS GAFAS DE SOL PUEDEN PASARNOS DISTINTAS COSAS. SI LAS GAFAS NO BLOQUEAN LA RADIACION ULTRAVIOLETA PUEDEN PRODUCIRSE DESDE CONJUNTIVITOS LEVES A MAS SEVERAS, HASTA GRAVES QUEMADURAS EN LA RETINA EN CASOS EXTREMOS. SI NO TIENE UN FILTRO SOLAR ADECUADO PUEDE PROVOCARNOS DESLUMBRAMIENTOS E INCOMODIDAD. SI LAS LENTES NO ESTAN CORRECTAMENTE FABRICADAS PUEDEN PRODUCIRNOS DISTORSIONES EN LA VISION, MAREOS Y DOLOR DE CABEZA.

- ¿Y las personas que necesitan gafas graduadas?, ¿se pueden graduar las gafas de sol?

ACTUALMENTE SE PUEDEN HACER GAFAS DE SOL GRADUADAS DE TODOS LOS TIPOS Y COLORES: POLARIZADAS, CURVADAS, PROGRESIVAS,…, Y SIGUE SIENDO UN PRODUCTO SANITARIO CON ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA. QUE DEBER SER REALIZADO POR UN ÓPTICO-OPTOMETRISTA.

-Con todas estas explicaciones no creo que nadie compre unas gafas de sol en otro establecimiento que no sea una óptica

-OJALÁ SEA ASÍ. LOS OPTICOS OPTOMETRISTAS CUMPLIMOS UNA FUNCIÓN MUY IMPORTANTE EN LA PREVENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD VISUAL DE TODOS.

-Una última pregunta, ¿es necesario que los niños pequeños usen gafas de sol?

-SÍ, INCLUSO MAS QUE EN LOS ADULTOS YA QUE LAS ESTRUCTURAS DEL OJO NO ESTAN COMPLETAMENTE MADURAS Y LA RADIACION ULTRAVIOLETA LAS ATRAVIESA CON MAYOR FACILIDAD.

-Pues muchas gracias por tus consejos, Carlos

-GRACIAS A USTEDES.