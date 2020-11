Desde el primer momento, los farmaceúticos se han prestado a ayudar en la lucha contra la Covid-19. Debido a su cercanía se han ofrecido para hacer test de detección del coronavirus y de esta manera aliviar la presión de los centros sanitarios. Pero una y otra vez, les han obviado...

Ahora se presenta la posibilidad de que las farmacias puedan vender unos test de autodiagnóstico de anticuerpos de Covid-19, que los ciudadanos podrán realizarse en su casa y que sólo se podrá obtener bajo prescipción médica.

"Podría ser un problema importante de salud pública si el paciente se hace el test en casa, sale positivo y no lo comunica"

Este colectivo está especialmente preocupado, si finalmente la Agencia Española del Medicamento lo permite, porque se deja en manos del ciudadano el que pueda comunicar si es positivo, con los problemas que puede acarrear si decide no trasladarlo al sistema sanitario. Así nos lo contaba en "Herrera en COPE Toledo", Javier Jimeno, presidente del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Toledo "Se llegará a vender porque parece que los informes de la Agencia del Medicamento son favorables y ahí entra la incogruencia, que un paciente se lo pueda hacer en su casa pero una farmacia no lo puede hacer. Es decir un profesional sanitario no puede hacer el test, ni tampoco informar al paciente pero él si se lo puede hacer en su casa, con el problema de salud pública que eso conlleva si finalmente es positivo y no lo comunica, aunque sea obligatorio hacerlo y no se le pueda controlar".

El test de autodiagnóstico detecta si estás pasando la enfermedad o la has pasado.

Hoy entra en vigor la bajada del IVA en las mascarillas quirúrgicas y no podrán costar más de 0'62 céntimos de euros

El presidente de los farmaceúticos toledanos nos recuerda que desde hoy entra en vigor la aplicación de la bajada del IVA en las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio máximo se establece en 0,62 euros.

