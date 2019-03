"No es justo ni real que la televisión emita reportajes sobre el cierre de negocios en Talavera"

Hablamos con los comerciantes talaveranos para que nos expliquen la última campaña puesta en marcha por el Día del Padre.

Julio Oliva, presidente de la Asociación del Comercio de Talavera, asegura que ellos siguen luchando por el comercio tradicional y por eso "los distintos establecimientos asociados a la ACT mostrarán cartelería específica recordando la importancia de apostar por el comercio de cercanía. Además se han programado una serie de sorteos especiales tanto por compra en los negocios locales como en redes sociales con el objetivo de atraer potenciales consumidores a los establecimientos tradicionales.

En este sentido, el sorteo por compra, cuenta con dotación económica de 400 euros repartidos en cuatro cheques-regalo de 100 euros. Los ciudadanos recibirán sus participaciones, hasta el próximo 19 de marzo, al realizar la compra en los establecimientos de la ACT.

Por otro lado se realizará un sorteo online a través de la página de Facebook de la Asociación, con un premio de un cheque-regalo de 100 euros. En total, se repartirán premios por valor de 500 euros, con el objetivo de que esta dotación económica revierta en el comercio local, ya que los cheques-regalo se canjearán en los pequeños comercios pertenecientes a la ACT.

"A TODOS NOS HA HECHO MUCHO DAÑO EL ÚLTIMO REPORTAJE DE TELEVISIÓN SOBRE EL CIERRE DE COMERCIOS"

Desde esta asociación se quejan del daño que está haciendo los últimos reportajes emitidos en diferentes canales de televisión donde aparece la calle "Ramón y Cajal" de la ciudad con diferentes locales cerrados. Julio Oliva asegura que no es justo ni tampoco real: "Han cogido una calle que lleva con sus locales cerrados desde hace ya años. Es verdad que la crisis ha afectado a la ciudad, pero no es cierto que todo el centro esté como ellos dicen. Esto nos hace mucho daño porque no ayuda a que nadie quiera venir a instalarse aquí y somos muchos los empresarios y comerciantes que estamos abiertos y luchando por esta ciudad".