La justicia da la razón a ASAJA en el recurso interpuesto contra el Plan de Gestión de las Zonas Zepa

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado la Orden 63/2017, de 3 de abril, por la que se aprobaba el Plan de Gestión de las Zonas ZEPA. El Tribunal Superior da la razón a ASAJA en el recurso contencioso-administrativo que interpuso ASAJA contra dicha Orden.

¿CUÁNDO Y POR QUÉ RECURRE ASAJA?

ASAJA ha presentado 3 recursos contra planes de gestión después de presentar observaciones y alegaciones a todos los borradores de planes de gestión.

La sentencia se refiere al primer recurso, puesto en mayo de 2017 que atañe las ZEPAS “Este de Albacete”, “El Bonillo”, “Campo de Calatrava”, “Campo de Montiel”, “San Clemente”, “La Campiña”, “Mancha Norte” y “Margen derecha del río Guadarrama”.

Los otros dos recursos se presentan:

En noviembre de 2017, se refiere a las ZEPAS “Alto Tajo”, “Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán” y “Pinar de Almorox”.

El tercer recurso

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de CLM es del 12 de abril.

ASAJA CLM recurre por tres motivos:

Que la normativa aprueba el Plan de Gestión remitiéndose a cuatro documentos que integran el contenido del plan, pero que no son publicados correctamente. (1-objetivo del plan, 2-medidas y actuaciones, 3-zonificación y 4-regulación de usos y actividades)

Que tenía que haberse publicado como Decreto y no como Orden.

Que la orden no incorpora la memoria económica.

¿QUÉ DICE CONCRETAMENTE EL TRIBUNAL?

Que se anula la orden por las formas, no por el contenido del Plan de Gestión. Anula la orden “por un vicio de la misma en cuanto no publica adecuadamente el Plan aprobado”

Que el Plan no es válido hasta que no se publique la normativa adecuadamente: “de manera que la validez del Plan no se ve afectada por el pronunciamiento, sin perjuicio de que mientras no se publique adecuadamente carezca de la eficacia que depende de dicha publicación oficial”.

Que como la normativa está publicada incorrectamente, el Tribunal no entra en los demás motivos formulados por ASAJA, en 80 folios de demanda: “Resulta, por ello, superfluo e innecesario analizar el resto de los motivos de impugnación”.

Que las costas procesales, se imponen a la administración demandada.

Que la Administración tiene un plazo de un mes para interponer un recurso extraordinario.

¿QUÉ DEMANDA LA ASOCIACIÓN Y VALORACIONES DE ASAJA?

Un Plan de Gestión acorde a las circunstancias económicas, sociales y ambientales de cada ZEPA y sector.

Compensaciones económicas adecuadas a los propietarios por las limitaciones que se les imponen, especialmente si lo son con carácter forzoso.

Que los usos permitidos y compatibles estén perfectamente delimitados, que logren una armonización compatible entre las protecciones que recoge el Plan y el desarrollo socioeconómico de los municipios.

La Junta no escuchó a ASAJA desde el principio y por prepotencia, por opacidad hemos ganado la sentencia porque no han hecho las cosas como tenían que hacerlas.

ASAJA sigue dispuesta a sentarse a negociar.