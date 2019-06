Juan Ramón Amores: “No dejen que la vida les golpee para vivirla como se merece”

El director general de Juventud y Deportes en funciones y Medalla de Oro de Castilla-La Mancha de 2019, Juan Ramón Amores, ha mostrado hoy su agradecimiento a todas las personas que desde que le fue diagnosticado la ELA le han acompañado y les ha recordado que sin ellos “el día de hoy nunca hubiese existido”.

Juan Ramón Amores se ha pronunciado de este modo en el acto de entrega de medallas, placas y distinciones del Día de Castilla-La Mancha, en el que le ha sido concedida, a manos del presidente en funciones de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la Medalla de Oro de la región por ser “un referente y un ejemplo de superación” a la hora de visibilizar la enfermedad de la ELA.

Durante su intervención, Juan Ramón Amores ha recordado que, el 13 de noviembre de 2015, cuando le apareció “la mayor de las dificultades”, salió la mejor versión de él, y ha reconocido que esto fue gracias al apoyo incondicional y muchas veces desinteresado de mucha gente que estaba a su lado.

En este sentido, ha agradecido el premio a su familia, amigos y colaboradores más cercanos, así como al presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page, y al Consejo de Gobierno, también en funciones, por el “trabajo, la amistad y el permanente apoyo mostrado para sumar en ese plan de vida” que, a su juicio, se inició cuando le fue diagnosticada la enfermedad.

“Todavía alucino cada vez que pienso en el titular Manolo García y Juan Ramón Amores medalla de oro de la región”, ha destacado el premiado. “Mi cabeza no logra comprender como he recibido el mismo galardón que otros grandes de la talla de Iniesta, Almodóvar, José Luis Cuerda, y eso me pone nervioso, me hace sentirme muy pequeño”, ha añadido.

Asimismo, Juan Ramón Amores ha reconocido que este premio lo es también de la Asociación Adelante Castilla-La Mancha y ha felicitado al resto de galardonados.

“Me llamo Juan Ramón Amores y soy enfermo de la ELA, y me despido con un mensaje de optimismo, de esperanza, de lucha”, ha dicho el premiado. “Les recuerdo que nadie ha vivido mañana y que debemos de ser una sociedad que nunca se rinda. Que se levante cada mañana y reparta sonrisas, y, sobre todo, que siempre se acuerde de vivir”, ha añadido.

Por su parte, Manolo García-Pérez, también Medalla de Oro de Castilla-La Mancha de 2019, ha pedido a las autoridades de la Comunidad Autónoma trabajar para que sus ciudadanos no tengan que dejarla, y en este sentido ha hecho un llamamiento público para pelear “con honor y gallardía” por estas zonas “a veces ya depauperadas”.

Asimismo, ha continuado remarcando la importancia de trabajar para que esos “pequeños agricultores que quieren pelear por seguir aquí tengan facilidades para quedarse”, así como para modernizar la Comunidad Autónoma de acuerdo a las exigencias que marca el cambio climático. “Pediros para que esta Comunidad Autónoma no vaya a menos, apostando por el cambio climático, la agricultura y la ganadería”.

Manolo García también ha agradecido el premio a la sociedad castellano-manchega y ha recordado su infancia en Albacete, así como el hecho de haber crecido en un barrio obrero de Barcelona. “Pasaba los veranos en la Sierra de Albacete. Ese recuerdo ha dejado una huella en mi”, ha aseverado el cantante.

Goyo Jiménez, reconocido como ‘Hijo Adoptivo’, ha asegurado que “aunque no haya nacido aquí la forja de mi carácter se ha hecho aquí en Albacete, en la región, desde Abengibre a Zorita de los Canes, creo que me han quedado en más de 20 años 2 pueblos sin visitar. Y precisamente este reconocimiento quiero dedicárselo a la gente que hace teatro, espectáculos en general por toda la región, que están batallando, es un sitio del que vengo y no me olvido porque ellos también hacen región, porque esto también es el pegamento cultural que ha hecho estos años Castilla-La Mancha”.

Dori Boluda, la madre de Antonio Cepillo, el pediatra que ha recibido la placa de reconocimiento al Mérito regional, ha recordado que “él se presentaba: persona, pediatra, payaso y paciente. Estoy inmensamente orgullosa por el premio, un poco triste por su ausencia, pero agradezco a la Junta de Comunidades por estar aquí, y animo a que la gente pueda seguir con su legado que es inmenso y los proyectos que tenía para la sanidad pública de la región.

Braulio Carlés, presidente de la Mesa del Tercer Sector, Placa de reconocimiento al mérito regional, ha subrayado que "este premio me lo han dado a mí pero detrás de mí hay tanta gente que era más merecedora que yo de este reconocimiento de Castilla-La Mancha. Todos trabajamos en favor de la persona que tiene más dificultad. Especialmente hay que tener en este momento un reconocimiento hacia aquellas personas que tienen más dificultades y que viven en el mundo rural. Nosotros como tercer sector esperamos que esta sea la legislatura del tercer sector”.

Otros premiados en el Día de la Región

También han sido reconocidos como hijos adoptivos la catedrática y profesora de los Alimentos en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y profesora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), María Dolores Cabezudo; y el jugador internacional de balonmano José Javier Hombrados.

El Ejecutivo autonómico también ha distinguido con el título de Hijo Predilecto al presidente de la Cooperativa oleícola ‘Nuestra Señora de la Antigua’ de Mora (Toledo), Andrés Gómez Mora; a la periodista de la Cadena SER, María Manjavacas; al empresario albaceteño del sector cuchillero, Roberto Arcos; a la conquense María Ángeles Martínez Hurtado; y el torero albaceteño Dámaso González.

Por último, se han entregado un total de 15 placas al Mérito Regional, concretamente a la escritora almanseña, Alicia Giménez Bartlett; a la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (AMEPAP), Toñi Pastrana; a la asociación ‘Vasija’; y la Unidad de Rehabilitación Pediátrica del Hospital Nacional de Parapléjicos.

También han recibido placa al Mérito Regional el Centro de Atención Especializada al Menor (CAEM); el Club Dínamo de Guadalajara, la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), el Grupo ‘Montes Norte’, la Peña ‘Furia Conquense’ y el fundador de la Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus Familias en la provincia de Albacete (ASPRONA), Eloy Camino.

En la misma categoría han sido galardonados la empresa conquense ‘Grupo Navarro’, el lutier de guitarras José Luis Romanillos Vega, la presidenta de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa ‘Luzán’, de Cuenca, Pilar Ruipérez.

Informativo matinal de COPE Castilla-La Mancha. Presenta: Cristóbal Cabezas.