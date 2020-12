Jesús Carrobles aplaude la decisión del ayuntamiento de Toledo de cambiar la ubicación de Vega Baja a la Peraleda, para la construcción del Cuartel de la Guardia Civil de Toledo, y agradece a la alcaldesa Milagros Tolón que haya contado con su opinión "trasladar esta propuesta del Cuartel a nosotros nos parece una buena noticia y es una decisión acertada”.

La institución que dirige siempre ha defendido la importancia de este yacimiento y destaca lo que esconde esta zona “Se llevan haciendo excavaciones desde el siglo XVI y básicamente sabemos lo que esconde Vega Baja. Se trata de un suburbio urbano con grandes villas, palacetes, una zona muy importante, no solo en la época visigoda, ahí está el circo romano y restos de algunas edificaciones romanas y hay que tenerlo en cuenta porque forma parte de la historia y el patrimonio toledano”.

Jesús Carrobles cuestiona la poca importancia que le otorga Ángel Nicolás a esta zona: "Numancia tampoco es monumental y nadie entendería que nos lo cargáramos"

No comparte la opinión de los empresarios y del presidente de la CECAM, Ángel Nicolás, que siguen manteniendo que no hay que proteger algo que no tenga valor “Hay que tener en cuenta , lo que cada uno considera importante. Por ejemplo en los restos de Numancia nos encontramos con una pequeña ciudad romana, pero no es monumental, sin embargo nadie entendería que nos cargáramos Numancia por este motivo porque desde el punto de visto histórico es transcendental. La Vega Baja desde el punto de vista histórico también es transcendental, estamos hablando de uno de los pocos suburbios que se conocen en Europa en los siglo VI y VII. Estamos hablando de algo verdaderamente excepcional. Es algo por lo que nos deberíamos sentir orgullosos”.

Ubicación en Vega Baja

Lo importante ahora es ponerlo en valor y que no se quede aislado de la ciudad “Claro, la decisión del traslado del Cuartel es positiva, pero el reto ahora es plantearlo en un ordenamiento general de toda la ciudad y abordar esta zona, teniendo en cuenta que no es necesario ponernos a excavar como locos, es un yacimiento arqueológico que lleva enterrado 1.500 años y puede quedarse así para el futuro. Hay que delimitar las áreas en las que hay que intervenir arqueológicamente y convertir lo que hoy es un elemento que nos separa en algo que nos una”.

"El Parque del Retiro existe por dar solución a los restos del Palacio del Buen Retiro y nadie dice que es una herida en la ciudad"

Pone el ejemplo de la actuación del Parque del Retiro en Madrid “algo parecido ocurrió en Madrid, que se construyó para solucionar el problema que planteaban los restos del Palacio del Buen Retiro, un yacimiento arqueológico y se generó ese espacio verde y pulmón de Madrid, que hoy a ningún madrileño se le ocurriría decir que eso forma parte de ninguna herida ni ningún problema, más bien todo lo contrario”.

"En la Peraleda también hay restos, pero tienen una entidad diferente"

Ante la pregunta de si la Peraleda puede presentar los mismos problemas que Vega Baja, respecto a la cantidad de restos arqueológicos que se puedan encontrar en el subsuelo, Carrobles lo tiene claro “claro que hay restos arqueológicos en la Peraleda, toda la ciudad tiene una riqueza arqueológica importante por motivos evidentes. Pero no es lo mismo lo que es un barrio suburbano como Vega Baja a otro que según nos vamos alejando de la ciudad, los restos tienen una entidad diferente. El traslado no significa que no se vayan a estudiar los restos, lo que hay que hacer es adecuar el proyecto a las especificaciones que puedan derivarse del estudio arqueológico como lo de los paisaje. En el mismo cono visual están el Pabellón Rafael del Pino y el Hospital de Parapléjicos y nunca nadie ha planteado ningún problema sobre estas construcciones”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: