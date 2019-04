Jaime Ramos podría contar con concejales que no van en la candidatura para Instituciones municipales

El alcalde de Talavera de la Reina Jaime Ramos, ha dejado entrever en una entrevista en La Mañana de Cope que contará con algunos concejales que no repiten en esta nueva candidatura para liderar organismos que dependen del ayuntamiento, como el Organismo Autónomo de Cultura o la Oficina de Captación de Empleo. "He contado con un nuevo equipo formado por personas jóvenes, con ilusión y que ponen a Talavera en primer lugar. Además son jóvenes que están preparadas profesionalmente para ponerse al frente de las diferentes áreas y concejalías. Pero el que sólo haya contado con dos de mis actuales concejales (Santiago Serrano y Lucía Pérez) no significa que no vaya a contar con ellos. De hecho algunos van a estar en organismos dependientes del Ayuntamiento en materia de cultura y la captación de empresas"

SEMANA SANTA EN TALAVERA DE LA REINA

Ramos ha querido destacar los valores y actividades de la programación de la Semana Santa de Talavera de la Reina con procesiones únicas en España como la Procesión de la Comarca "En estos momentos tenemos la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional pero seguimos dando paso para conseguir que sea declarada de Interés Turístico Nacional. Es todo un referente con hechos diferenciales y únicos, como el ciclo de Música Sacra y más de 20.000 hermanos y cofrades que participan activamente en las distintas celebraciones".

Semana Santa Talavera

COMIENZAN LAS MONDAS EL DOMINGO DE RESURRECIÓN

Justo el Domingo de Resurreción comienzan la Fiesta de las Mondas con el pregón del Leño Florido. Por delante toda una semana de actividades con novedades como "Los tesoros de las Mondas" o la popular Mondilla con la participación de 2.500 escolares de 21 centros educativos de Talavera y comarca. El Gran Cortejo de Mondas se celebra el 27 de abril, justo el día de reflexión y víspera de las elecciones generales. Por este motivo el alcalde ha advertido que no se permitirá a los más de 100 alcaldes que estarán presentes, que utilicen este tradicional desfile como imagen electoral.