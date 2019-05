Jaime Ramos da la cara y asume la responsabilidad del batacazo electoral en Talavera. Entrevista

En todas las elecciones hay ganadores y perdedores y sin duda en Talavera de la Reina, Jaime Ramos ha perdido ante la socialista Tita García. “ Sin paliativos”, decía el alcalde en funciones del PP la misma noche de las elecciones. Hoy da la cara en La Mañana de Herrera en COPE Toledo.

¿Cómo se encuentra?

“Bien, bien, mentiría si dijera que un revés como este no te afecta, y ha sido un muy mal resultado y ese resultado malo para el PP tiene una cara en Talavera de la Reina que es la mía y yo lógicamente asumo esa responsabilidad y pongo la cara a unos resultados, insisto, que han sido francamente malos, ni en los peores previsiones podíamos pensar que esto fuera así, pero bueno ahora con el tiempo hay que analizar lo que ha pasado y factores que son externos como puedan ser, la fragmentación del voto de centro-derecha que nos ha perjudicado mientras que la de centro-izquierda ha beneficiado al PSOE. Pero al final eso no son excusas, eso hay que analizarlo para aprender de los errores. Es evidente que ,cuando hemos obtenido este resultado algo habremos hecho mal, aunque solo haya sido el no haberles explicado bien a los electores porqué no hemos podido hacer cosas mas lucidas".

Sin duda los resultados han sido sorprendentes, todo el mundo quiere ganar, incluso Tita confesaba ayer que no se esperaban obtener mayoría absoluta... 14 concejales, frente a los 5 del PP, (en el camino se han dejado más de la mitad de los conseguidos en 2015), ¿Encuentra alguna explicación?.

“ No, no, sinceramente éstas no eran las previsiones, todo lo contrario, yo creo que hemos tenido que hacer cosas que no dan rédito electoral, pero que había que hacerlas, y las hemos hecho .. hemos metido mucho dinero en los planes de empleo, en planes de acción social, etc...pero seguro que eso no es la causa, la causa será multitud de factores y ahora lo que toca es analizarlo y pasar página, es evidente que esas páginas las tienen que escribir otras personas en el PP de Talavera , lo cual no quiere decir que yo esté diciendo en este momento que no vaya a tomar posesión o algo de esto, todavía las decisiones no están tomadas. A mí no me gusta cuando alguien da la espantada, pero es verdad que yo estaré en segundo plano, aunque apoyando a quien le toque tirar del carro”.

- Le ha dejado un bonito regalo de unos 25 millones de euros de fondos europeos para empezar a cambiar la ciudad... algo que le hubiera gustado hacer a usted.

“ Sin duda alguna, pero yo me presenté a estas elecciones con un lema que sigo diciendo ahora que es que Talavera por encima de todo, incluso por encima de los resultados electorales, es decir, esos 25 millones de euros que hemos dejado no son para los socialistas son para la ciudad, aunque se luzcan ahora los socialistas, pero lo importante es que vengan para la ciudad y yo además, (y esto lo digo de verdad, no es cortesía) le deseo a la alcaldesa, a Tita, que en este momento en el que digamos que tiene todas las administraciones de cara, que consiga lo mejor para nuestra ciudad y deseo que ese “cordón sanitario” que nos pusieron y ese no colaborar con el ayuntamiento y con los talaveranos por parte de la Junta y de la Diputación que se acabe y que en este momento se consigan muchas cosas para Talavera".

Con mayoría absoluta... poco puede decir la oposición del centro derecha...

“Hombre no seré yo quien lleve la voz cantante de la oposición, eso es evidente, pero incluso con mayoría absoluta la oposición tiene mucho que decir y que controlar , lo que no se haga bien denunciarlo y también colaborar en aquellas cosas buenas para la ciudad”.