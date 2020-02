Investigados por la venta de un colmillo de elefante africano

La Guardia Civil ha tomado declaración a dos personas, como investigados no detenidos, por un presunto delito relativo a la protección de la flora y fauna, ya que al parecer ambos acordaron la venta de parte de un colmillo de elefante africano tallado, publicando en una página web de Internet un anuncio con una fotografía de la citada pieza, características de la misma y un valor de venta de 850 euros.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, el pasado mes de junio de 2019, en una operación de la Guardia Civil llevada a cabo a nivel nacional con el objeto de prevenir el comercio de especies protegidas a través de Internet, el equipo del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Toledo inició una serie de inspecciones con la finalidad de comprobar si las ventas de marfil que se llevaban a cabo en la provincia de Toledo a través de Internet eran legales y disponían de la documentación CITES necesaria.

El Seprona de la Guardia Civil realizó numerosas actuaciones entre las que se inspeccionaron diversas tallas de crucifijos, agujas, collares y otras piezas, todas ellas anunciadas como de marfil y puestas a la venta en distintas plataformas web de compraventa de coleccionistas y segunda mano.

La Guardia Civil incautó todos los objetos los que no disponían de documentación y procedió a identificar a las personas que publicitaban dicho material. Posteriormente, se solicito de la Oficina de Inspección CITES España la identificación y datación de todas las piezas incautadas.

Mediante la inspección in situ de las distintas piezas intervenidas, así como del estudio por prueba del carbono 14, se ha determinado que parte de las tallas eran antiguas y ni no las afectaba la legislación CITES y otras no eran marfil sino de hueso o asta de cérvidos, pero que en el caso de una pieza que representaba un colmillo de elefante pertenecía a una animal vivo que se habría labrado con posterioridad al año 1955.

De esta manera, el Seprona de la Guardia Civil ha tomado manifestación en calidad de investigada no detenida a una mujer con domicilio en la localidad de Madrid, como propietaria del colmillo, así como al hombre que puso el anuncio en la plataforma de Internet, con residencia en el municipio de Olías del Rey, por considerarlo autor de la venta, como colaborador necesario, por un presunto delito relativo a la protección de la flora y fauna silvestre, por la puesta a la venta de parte de un ejemplar protegido de la fauna silvestre.

El colmillo en cuestión ha sido incautado y puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Toledo, al que han sido remitidas las diligencias policiales instruidas por el ilícito.

Los servicios de protección, detección e investigación se enmarcan dentro de la "Operación Celacanto" de la Guardia Civil, tratándose de un operativo que se desarrolla anualmente y cuya finalidad es la prevención, detección y erradicación del comercio ilícito de especies protegidas, así como concienciar a la población de la ilicitud de esta práctica.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, esta las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita Alertcops para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.