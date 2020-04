Indignación y sorpresa, es la valoración a la desescalada anunciada por el presidente Pedro Sánchez. Los empresarios aseguran que se les ha dado una orientación y no un calendario y una declaración de intenciones que no se ha pactado con las organizaciones de comercio y hostelería. Manuel Madruga es el secretario general de FEDETO "Y esto genera una incertidumbre que no va a reactivar ni la reapertura ni tampoco la demanda interna y que genera un problema importante. Se ha obligado a hacer ERTES, manteniendo el nivel de empleo y ahora hay que abrir a un ritmo de un 30 o un 40% , es decir que como no se flexibilicen los ERTES, lo que ahora es un paro coyuntural, se puede convertir en un paro estructural".

"Las Líneas ICO no llegan a los pequeños empresarios, que son el 80% del tejido empresarial"

Tampoco parece que las ayudas ofrecidas por el gobierno de Pedro Sánchez estén ayudando mucho a los pequeños empresarios “Las líneas ICO no sé muy bien para quién se han planteado pero no son créditos pensados para los pequeños empresarios que están reclamando microcréditos entre 5.000 y 25.000 euros. La financiación del ICO no está llegando, en otros páises, por ejemplo en Francia se ha establecido un tipo de interés de un 0,25, aquí en España es del 1'5. La burocracia que tenemos que seguir es larga y compleja y además se nos requiere una solvencia que en ocasiones el pequeño no puede cumplir. Y se nos están aplicando “Tipos” de entre el 4 y el 4'50 en algunos casos. En definitiva ¿qué créditos reales hay?. Sí mucho buenismo de avales pero realmente el dinero a la micropyme no le llega y son el 80% del tejido empresarial”.

Madruga cree que la desescalada va a ser muy diferente, incluso dentro de CLM, pero apunta que la única medida que el gobierno tiene para que sea una desescalada real y efectiva es hacer test.

El presidente de los empresarios en Toledo asegura que están preparados para reanudar la actividad pero tendrán que ayudarles "No nos han dicho qué protocolo hay que seguir, sabemos que los negocios son muy distintos y que tenemos que seguir unos protocolos sanitarios de medidas de protección y distanciamiento, pero los negocios pueden abrir, aunque claro tienen que tener EPIs y contar con las medidas financieras necesarias por si mañana les obligan a poner mamparas o vaya usted a saber qué invento, las puedan pagar, porque llevamos casi dos meses con ingresos cero, aunque nos siguen obligando a pagar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, si encima nos imponen medidas y nos reducen el aforo, alguien tendrá que ayudar a pagar esto".

La mayor queja es la falta de diálogo con el gobierno nacional que en ningún momento han contado con los empresarios, ni comerciantes, ni hosteleros para tomar medidas ni acometer la desescalada.

"El Gobierno de CLM sí que nos está ayudando y estoy convencido que esta semana llegaremos todos a un acuerdo"

Todo lo contrario a lo que está pasando con el gobierno de Castilla-La Mancha donde están muy avanzadas las negociaciones entre emprearios, agentes sociales y el gobierno regional “Estamos comprobando en el gobierno regional (que no en el gobierno nacional) es un interés por sacar líneas de ayuda que vayan directamente “en vena” y además a fondo perdido a los autónomos y a pymes y salvo determinados “flecos” o aclaraciones pequeñas, veo que ese acuerdo está muy cercano. Por lo menos desde nuestra patronal regional, (CECAM) y por supuesto desde FEDETO estamos viendo con buenos ojos ese interés y sobre todo ese intentar sacar dinero de donde sea para ayudar a las pymes y autónomos. Yo estoy convencido de que en mucho tiempo, posiblemente esta misma semana, seamos capaces de llegar a ese acuerdo. Desde aquí quiero destacar que se está haciendo un esfuerzo importante no sólo de la Consejería de Hacienda y también de la de Economía, sino le diría además que en lo personal, del mismo presidente del gobierno de CLM”.

Escucha la entrevista