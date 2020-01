La Plataforma de Talavera en defensa del Tajo y del Alberche no estaba invitada hoy a la primera reunión de la Mesa del Agua que se ha celebrado en Albacete, pero sí estaban representadas otras entidades y organizaciones ecologistas, agrarias, comunidades de regantes, sindicatos, partidos políticos y representantes empresariales. El presidente de la Plataforma talaverana, Miguel Angel Sánchez aseguraba en los micrófonos de COPE que no merecía la pena estar en una reunión si lo único que se pretende es llegar a una posición común, pero no se consigue el objetivo de proteger los ríos de Castilla-La Mancha:

“ No sé muy bien, ni tengo claro para qué sirve la Mesa del Agua y sus objetivos. Muchas veces los objetivos de defensa de los intereses hídricos de CLM son una cosa y muchas veces lo que se persigue desde el punto de vista político es otro. Puede ser muy beneficioso de cara a escenificar una postura común frente a otros territorios pero si no hay nada detrás técnicamente o un objetivo claro para defender los ríos, no el agua, de Castilla-La Mancha es mejor ahorrarse un viaje, que Albacete está muy lejos”.

Aún así, Miguel Ángel valora la reunión y la importancia de analizar los problemas hídricos de Castilla-La Mancha: “Es importante que haya foros que tengan en cuenta que en nuestra comunidad tenemos 4 cuencas hidrográficas, que tenemos problemas muy diferentes en territorios como la cuenca del Tajo o el Guadiana que no tiene nada que ver, o el Segura, el Júcar, tenemos una gran parte del Guadalquivir en zonas como Puertollano. Es importante que haya esa posición clara de defensa de los intereses de la región en las cuencas hidrográficas que tenemos pero para recuperar los ríos de CLM, no para cambiar usos del agua, no ha aumentar superficies de regadío, no a cambiar el trasvase al Segura por trasvases a la Mancha”.

Tampoco es optimista ante los últimos trasvases (excepto el último) en los que no se ha trasvasado agua para regadío: “Veo que lo que lo poquito que se está consiguiendo es por la presión que hemos hecho desde las plataformas ciudadanas y la presión que se ha hecho desde la cabecera y con las sentencias. El bajar el número de hm3 es sólo una cuestión técnica, porque si se hubiera sido más alto, para esta primavera no podrían hacer más trasvases, no habría agua. Hay aproximadamente unos 60 o 70 hm3 aprobados en el papel, equivalente al agua para abastecer a Toledo durante 12 años y está ahí porque no son necesarios para la cuenca del segura y en referencia a los caudales, después de analizar el Esquema de Temas Importantes, nos quedamos como estamos o peor”.

Por último avisa de que estarán muy pendientes “En Toledo y Talavera debemos estar muy atentos porque nos la están volviendo a jugar".

Escucha la entrevista