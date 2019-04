"Me importan mas las personas que la política y tengo que respetar su decisión pero es una persona muy valiosa

Aunque muchos compañeros de los medios de comunicación lo sabían, ha sido el Diario La Tribuna quien ha querido adelantar la noticia del abandono de la política de la portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento talaverano, María Rodríguez, mano derecha del alcalde Jaime Ramos.

En declaraciones a Cope, Ramos lamenta la decisión personal de su compañera que anuncia que no continuará por motivos personales y se retomará su profesión de arquitecta " Es una persona muy valiosa dentro del equipo, pero a mí me importan más las personas que la política y María ha decidido retomar su carrera profesional, está en el momento justo y me parece que lo tengo que respetar aunque me hubiera gustado que hubiera seguido con nosotros porque es una persona con la que da gusto trabajar, con un trabajo, de verdad, valiosísimo, pero hay que respetar a las personas, eso lo tengo muy claro, por encima de todo".

El próximo 14 de abril presentará su candidatura, de la que no ha querido comentar nada hasta ese día, aunque todo apunta a que será una candidatura con muchos nombres nuevos.

"Seguimos descontando días para las elecciones municipales y regionales y sumando retos del alcalde de Talavera

Por otra parte, seguimos descontando días para las elecciones municipales y regionales y sumando retos que diariamente lanza el alcalde al presidente regional, Emiliano García-Page "Ayer mismo le retábamos al presidente a que le diga a la Consejera de Fomento, la talaverana Agustina García que se centre en su consejería porque viene a hacer otros anuncios que nada tienen que ver con su competencia y nosotros le pedimos algo tan sencillo como que se haga cargo de pintar y embellecer el Puente Reina Sofía, una de las entradas a la ciudad y que desde hace años no se ha hecho nada..."

En el reto de hoy le acusa a Page de no decir la verdad en el libro-publicidad buzoneado por toda la región en el que asegura que se han gastado mas de 12 millones de euros en el Plan de Empleo de Talavera "Eso no es cierto, el dinero se ha puesto entre la Junta, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento..."

