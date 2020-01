El párroco de la iglesia en la que entró un coche, sobre el conductor: "Decía que huía del diablo"

“Huía del diablo”. Es lo que le ha contado al párroco de Sonseca, José Carlos Arellano, el hombre de 35 años que esta madrugada ha empotrado su vehículo contra la Iglesia S. Juan Evangelista de la localidad.

Hacia la una y media de la madrugada de este miércoles, el sacerdote fue alertado por unos jóvenes del municipio de que había un coche en la puerta intentado entrar en el templo.

Finalmente lo consiguió y destrozó a su paso todo lo que encontró, puertas, bancos, cepillos... “Paró el vehículo a los pies del altar, salió del coche y se acercó al sagrario gritando a Dios y pidiendo un sacerdote”.

“No tocó el Sagrario ni las imágenes. Es como si buscara rezar. Estaba desesperado, muy angustiado. No sé si estaba bajo los efectos de algún estupefaciente. Pedía un sacerdote, me acerqué, estuvimos rezando y se tranquilizó, pudo entrar en la ambulancia para ser valorado” ha añadido el párroco.

La primera puerta tiene pocos desperfectos, la segunda más. “Gracias a Dios no ha habido daños personales”.

“Estaba alterado, muy nervioso muy inquieto y diciendo que veía al diablo y buscaba a Dios, es la explicación que me daba pero yo veía que no estaba bien”.

“Estamos sorprendidos pero quiero mandar un saludo a la familia porque están muy agobiados, angustiados, pero bueno ya está son cosas que pasan, que se solucionan y ya veremos la mejor manera”.

El joven es de Sonseca y la familia ya se ha puesto en contacto con el párroco para lamentar lo ocurrido y ponerse a su disposición.

Lo importante es que la iglesia “ha recuperado ya su ritmo habitual, se han traído bancos de una ermita. Ha sido muy espectacular porque ha estado medio pueblo ayudando en lo que hiciera falta, todo se les hacía poco y eso ha sido muy positivo y a destacar”.

Arellano lleva tan sólo tres años en este municipio y ha invitado a los jóvenes “a acercarse más a Dios, a descubrir y vivir en los valores porque los excesos, el vacío interior nos lleva por caminos muy equivocados y muy torcidos. Por eso invito a todos a estar cerca de Dios que es el que nos ama, nos perdona y da sentido a nuestra vida”.