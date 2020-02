Desde las 19 horas hasta las 23:30 de hoy lunes, 10 de febrero, el programa de COPE La Linterna con Ángel Expósito estará en la sede de la Asociación de agricultores y ganaderos de Consuegra (Toledo) para hablar con ellos de los problemas del campo."Estamos pisando los olivares, el cereal y viendo lo que es esto que a los urbanitas nos viene muy bien” ha comentado en declaraciones a COPE Toledo..

“Se nos llena la boca de política, se nos llena la boca de declaraciones, pero quien curra de verdad y quien saca las castañas del fuego, nunca mejor dicho, es la gente del campo y la gente del mar"

"Ya me he subido a un tractor para hacer un videoblog con Ana, que es una agricultora de la zona, que me ha contado cuáles son los problemas que tienen. Y me están contando que no son unos carcas de la derechona de toda la vida como dijo el líder de la UGT, me están contando que el problema no es de las grandes superficies exclusivamente como dijo el Presidente del gobierno buscando un hilo externo, me están contando que ellos sí saben de medioambiente y de problemas ecológicos, porque al fin y al cabo es su vida, y me están contando que quieren seguir aquí generaciones y generaciones. Por tanto, que se busque una solución porque el futuro del campo pasa por el trabajo de esta gente”.

Expósito estará acompañado de todo el equipo de La Linterna y de manera extraordinaria por César Lumbreras, director de Agropopular, “el tío que más sabe no sólo del campo sino de la Unión Europea que viene a ser lo mismo en este ámbito y estaremos para hacer la radio en directo donde está la noticia” ha contado Expósito.

La entrada es libre hasta completar el aforo.