Hoy se celebra el dia grande de "La Pandorga" en Ciudad Real

Recibimos a la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, para hacer balance de todo lo vivido hasta el momento de "La Pandorga 2019" e invitar a todos los oyentes a los actos principales del día grande de las fiestas "Llevamos muchos días disfrutando de actividades y muchas novedades como la "Pandorga Run" y después de celebrar anoche el XLI Concurso de Limoná en el Auditorio de la Granja, hoy es el dia del nombramiento del Pandorgo 2019 y la proclamación de la Dulcinea y Damas en la Plaza Mayor". Concluirá con el canto del Himno de la Pandorga a cargo de la Asociación cultural "Amigos de Javier Segovia".

Se trata de una fiesta singular en la que se representa el agradecimiento de los agricultores a la Virgen del Prado por los frutos recibidos de la cosecha, declarada de interés turístico regional aunque se está trabajando para que sea reconocida a nivel nacional "Llevamos tiempo trabajando en ello, existe una comisión especial que está trabajando en todos los requisitos necesarios para conseguirlo y esperamos que sea pronto..."

La alcaldesa, vive de forma intensa esta fiesta "siempre he participado, desde niña , y no me pierdo nunca la Limoná, anoche estuvimos primero con los niños y después con los adultos, porque es una fiesta que se vive en familia". Una fiesta donde miles de jóvenes, ataviados con vaquero, camiseta blanca y pañuelo de hierbas celebran la Zurra, un baño colectivo de limoná, una bebida típica elaborada con vino blanco, azúcar y limón.

Posteriormente comienza el desfile de la ofrenda de flores y frutos a la Virgen del Prado hasta la Catedral y el Pandorgo vovlerá a invitar a limoná y puñao a todos los asistentes desde el balcón del Centro Cultural "Antiguo Casino".

Desde la media noche comenzarán en la Plaza Mayor los bailes populares y a las 2:00 del 1 de agosto se soltarán los "toros de Fuego" en la calle Palma.

Escucha la entrevista